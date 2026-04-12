İstanbul barajlarında eşik aşıldı ama risk bitmedi: Profesör "Çok fazla rahatlayacak durumumuz yok" diyerek açıkladı

İstanbul’un su rezervleri, kış aylarında endişe yaratan seviyelerin ardından dikkat çekici bir toparlanma gösterdi. İstanbul genelindeki baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre 12 Nisan itibarıyla yüzde 70,2 olarak ölçüldü.

Bu oran, son dönemdeki yükselişin sürdüğünü ve su rezervlerinde belirgin bir iyileşme yaşandığını ortaya koydu.

İstanbul, kuraklık endişesinin hissedildiği zorlu ayların ardından yeniden toparlanma sürecine girdi. İstanbul genelinde baraj doluluk oranları, ocak ayı başında yüzde 21,87 seviyelerine kadar gerileyerek alarm vermişti. Ancak son 3,5 aylık süreçte yaşanan hızlı yükseliş, su rezervlerinde dikkat çekici bir iyileşmeyi beraberinde getirdi.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 2 MİLYON 925 BİN METREKÜP

Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 389,88 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 606,19 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi, 2 milyon 925 bin metreküp olarak ölçülürken bu miktarın 595 bin metreküpü barajlardan 2 milyon 330 bin metreküpü ise Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden sağlandı.

YÜZDE 70 SEVİYESİ AŞILDI

Uzmanların megakent için yaz sezonuna girişte “psikolojik ve teknik eşik” olarak değerlendirdiği yüzde 70 seviyesi dün aşıldı.

İstanbul genelinde baraj doluluk oranları, 11 Mart’ta yüzde 45,9 seviyesinde bulunurken ve yüzde 50 bandını aşmakta zorlanırken, kısa sürede hızlı bir yükseliş kaydetti.

İSTANBUL BARAJLARINDA 14 GÜNDE YÜKSELİŞ

İstanbul barajları sadece 14 günde adeta küllerinden doğarak yüzde 54,69’dan yüzde 70,02’ye fırladı.

TASARRUF UYARISI SÜRÜYOR

Barajlardaki doluluk oranı “güvenli bölge” olarak kabul edilen yüzde 70’in üzerine çıkmış olsa da, uzmanlar su tasarrufu konusunda uyarılarını sürdürüyor. İstanbul genelinde yaz aylarında artan sıcaklıkların yol açtığı buharlaşma ve yükselen su tüketimi dikkate alındığında, mevcut su rezervlerinin dikkatli ve kontrollü şekilde kullanılması gerektiği vurgulanıyor.

"HALA GEÇEN YILDAN 11 PUAN AŞAĞIDAYIZ"

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaşırken, kamuoyunda megakentte 'Su sorunu yaşanmayacak.' algısı oluştu. Ancak bu oran geçen yılın ve uzun yılların gerisinde kalıyor.

Kentin su kaynakları ve bunların yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, yetersiz kar yağışı nedeniyle son haftalardaki yağışların baraj ve su havzaları açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Barajlardaki doluluk oranının yüzde 70 seviyesinde olduğunu ve beklenen yağışlarla yüzde 75'ün üzerine çıkabileceğini belirten Albay, "Ama unutmayalım, hala geçen yıldan 11 puan aşağıdayız. Yani çok fazla rahatlayacak durumumuz yok." ifadelerini kullandı. (AA)

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (12 NİSAN 2026)