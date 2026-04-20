Av tüfeğiyle köpeği öldüren şahıs tutuklandı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde bir köpeğin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Ü.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde dün yaşanan olayda bir köpek av tüfeğiyle ateş edilerek vuruldu. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri yaptıkları incelemede hayvanın öldüğünü saptadı. Yaşanan bu olayın ardından adli makamlar tarafından geniş çaplı bir soruşturma süreci başlatıldı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS AV TÜFEĞİYLE BİRLİKTE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren kişinin Ü.B. olduğu bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs yakalanırken olayda kullanılan av tüfeğine de el konuldu.

"Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçlamasıyla sorgulanan şahsın işlemleri İlçe Jandarma Komutanlığında devam etti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ü.B. hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen şahıs cezaevine teslim edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

