‘Kokoreç kalmadı’ tartışması cezaevinde bitti! Tartıştığı esnafı pencereden tüfekle vurdu

Cihan Tantin isimli şahıs, kokoreç kalmadığını söyleyince tartıştığı işletmeci Gökhan Oğrak'ı, evinin penceresinden tüfekle başından vurup yaraladı. Ağır yaralanan Oğrak hastaneye kaldırılırken, Cihan Tantin tutuklandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak’ta bir olay yaşandı.

Cihan Tantin, bir süre önce dükkanına giderek Gökhan Oğrak’tan kokoreç siparişi verdi. Oğrak’ın kokoreç kalmadığını söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, çevredekilerin araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Dün akşam saatlerinde Cihan Tantin, oturduğu binanın girişinde bulunan kokoreç dükkanının sahibi Gökhan Orak ile karşılaşınca taraflar arasında yeniden tartışma çıktı.

EVİNİN PENCERESİNDEN ATEŞ ETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma, yanlarında bulunanların da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Olay sırasında binaya giren Tantin, ikinci kattaki evinin penceresinden av tüfeğiyle Gökhan Orak’a ateş etti.

Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 25 yaşındaki Orak, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede ameliyata alınan Orak’ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri, Cihan Tantin (43) ile Osman T.’yi olayda kullanılan av tüfeğiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkeme karşısına çıkarıldı. Cihan Tantin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Osman T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

