İlayda Zorlu eyleminde gözaltına alınan gençlere hak ihlali: İşkence beyanları tutanaklara yazılmadı!

Hatay’da eylemlere katıldığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından ailesinin aranmasından kısa süre sonra babasının beylik tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümü öğrencisi İlayda Zorlu için İstanbul’da eylem düzenlendi.

Eyleme polis müdahale ederken 79 genç gözaltına alındı.

Ankara ve İstanbul’da İlayda Zorlu eylemine polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı var

İFADELER ALINMADAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan gençlerin ifadeleri alınmadan bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca gençlerin avukatlarıyla görüşmesine izin verilmediği ve bazı kötü muamele iddialarının tutanaklara geçirilmediği belirtildi.

ÇHD’DEN HAK İHLALİ İDDİASI

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), gözaltı sürecine ilişkin yaptığı açıklamada polislerin gözaltındaki gençlerin ifadelerini ve avukat beyanlarını değiştirdiğini belirtti.

Açıklamada, işkence ve kötü muamele beyanlarının tutanaklara geçirilmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Polis gözaltındaki gençlerin ifadelerini ve avukat beyanlarını ısrarla değiştirerek yazıyor; işkence beyanı hiçbir surette zapta geçirilmiyor. Olay tutanağında ‘başını otobüs camına vurduğu’ ya da ‘kendini yere attığı’ iddia edilen gençler var ve avukatlarıyla hâlâ görüştürülmüyorlar.”

MAHMUT TANAL’DAN SAVCILARA ÇAĞRI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tutanaklarda gençlerin darp edildiklerine dair beyanlarının yer almadığını öne sürdü.

Tanal, bazı kayıtlarda gençlerin “kendi kendine vurduğu” şeklinde ifadeler bulunduğunu belirterek bunun gerçeğin değiştirilmesi anlamına geldiğini savundu.

Avukatların beyanlarının tutanağa geçirilmemesinin ve görüşmelerin kısıtlanmasının savunma hakkının ihlali olduğunu ifade eden Tanal, “Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre ifade olduğu gibi yazılır, avukat engellenemez. Bunlar yapılmadıysa bu sadece hata değil, suçtur” diyerek savcıları göreve çağırdı.