TRT spikeri 'patili annesiyim' dedi, Anneler gününde işinden oldu!

10 Mayıs Anneler Günü’nde TRT 1 Ana Haber bülteninin kapanışında konuşan sunucu Işıl Açıkkar’ın kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

"BEN DE BİR PATİLİ ANNESİYİM" DEDİ

Programın sonunda konuşan Açıkkar, “Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi. Ben de bir patili annesiyim” ifadelerini kullandı.

AKP'YE YAKIN HESAPLAR HEDEF GÖSTERDİ

Söz konusu açıklamanın ardından iktidara yakın bazı sosyal medya hesapları Açıkkar’ı hedef aldı. Sözcü'de yer alan habere göre, gelen tepkilerin ardından TRT yönetiminin Açıkkar’ı sunduğu ana haber bülteninden aldığı öne sürüldü.

BOSCH REKLAMI GÜNDEMDEN DÜŞMEDEN...

'Patili anne' tartışmasının ardından benzer bir tartışma kısa zaman önce Bosch reklamında da yaşanmıştı. Reklam filminde bir köpek ile sahibi arasındaki bağ üzerinden 'annelik' vurgusu yapılması, sosyal medyada AKP'ye yakın hesaplar tarafından hedef gösterilmişti. Tepkilerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu reklamla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.