Lüks araç ithal eden 500 milyon sermayeli şirketi sahte imza ile ele geçirdiler!

Yayınlanma:
Lüks araç ithalatı yapan 500 milyon lira sermayeli Dem Cars Motorlu Araçlar AŞ, sahibinin imzası taklit edilerek Türkmenistan asıllı bir kişiye devredildi. Durumu fark eden şirket sahibi soluğu savcılıkta aldı. Muhasebecilerin de aralarında olduğu 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gündoğmuşlar çetesine yönelik açılan davanın bir firari sanığı Cihan Ömür Demiral da şüpheliler arasında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geçen cuma yapılan başvuru ile İstanbul Ticaret Mahkemesinde açılan dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Dem Cars Motorlu Araçlar AŞ’nin sahibi Ali Akhan’ın geçen günlerde yaptığı bir paylaşım, şirketi için de ilginç bir ‘el değiştirme’ operasyonunun fitilini ateşledi.

Ali Akhan, 15 Nisan tarihli paylaşımında Cihan Ömür Demiral ve bu kişinin sahibi olduğu Cars of Ferro ile hiçbir bağının kalmadığını ifade etti. 20 yıla yakın bir süredir birbirlerini tanıyan ve Akhan’ın ithal ettiği lüks araçları galerisinde satan Demiral arasındaki ‘borç-alacak’ ihtilafı dikkat çeken bir olaya yol açtı.

whatsapp-image-2026-05-11-at-08-50-39.jpeg
Lük araç satışı yapan Cars of Ferro, Casperlar çetesi tarafından kurşunlanmıştı.

ŞİRKETİNE AİT BELGELERİ ALAMADI

Ali Akhan, anılan paylaşımı yaptıktan sonra Cars of Ferro’nun muhasebe işlerini de yapan kişilerden, şirketi Dem Cars Motorlu Araçlar ile ilgili tüm defter, vekâletname ve e-imzaların kendisine iade edilmesini istedi. Ancak, dosyaya da sunulan yazışmalara göre, anılan çağrılara olumlu yanıt verilmedi.

DEV ŞİRKETİN YENİ ‘SAHİBİ’ TURSUNOV!

Geçen 7 Mayıs günü ise, şoke eden bir olayın yaşandığı anlaşıldı. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Ali Akhan’ın tek ortak olarak sahibi olduğu 500 milyon lira sermayeli Dem Cars Motorlu Araçlar AŞ’nin yeni sahibinin Türkmenistan uyruklu Yhlas Tursunov isimli bir kişi.

whatsapp-image-2026-05-11-at-08-48-39.jpeg
Cihan Ömür Demiral.

ISLAK İMZASINI TAKLİT ETTİLER

Savcılık başvuru dilekçesi ve ticaret mahkemesine sunulan dilekçeye göre, ilk olarak Ali Akhan’ın ıslak imzası taklit edilerek 21 Nisan 2026’da karar defterine sahte bir yönetim kurulu kararı alındı. Bu kararla şirkette pay devri gerçekleştirildi. Söz konusu sahte karar Beyoğlu 25. Noterliğinde tasdik ettirildi. Sahte kararla alınan noter evrağı ile İstanbul Ticaret Odasına başvuruda bulunuldu. 7 Mayıs 2026’da Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanla şirketin devir işlemi tamamlandı.

ŞİRKETE ‘KAYYUM ATAYIN’ TALEBİ

Dava dilekçelerine göre, sahte imza ve evraklarla devri yapılan şirketin aktifinde 2 milyar lira değerinde araç, menkul ve gayrimenkul olduğu öne sürüldü. Yapılan başvurularda, şüphelileri mal varlıklarına tedbir konulması istendi. Şirket için de kayyum talebinde bulunuldu.

whatsapp-image-2026-05-11-at-08-48-50.jpeg
Kübra Ökten.

ŞÜPHELİ İSİM ‘ÇETE’ DOSYASINDA FİRARİ

Savcılık başvurusunda şüpheli olarak isimleri sıralanan kişilerin, lüks araç satışı yapan Cars of Ferro’nun muhasebecileri Kübra Ökten, Rabia Aksoy ile Cars of Ferro’nun sahibi Cihan Ömür Demiral ile Dem Cars’ın yeni ‘sahibi’ görünen Yhlas Tursunov... Soruşturma dosyasına göre, noterde yapılan işlemlerin takibini Kübra Ökten’in yaptı. Bu arada, şüphelilerden Cihan Ömür Demiral, Uğurcan Gündoğmuş’un lideri olduğu Gündoğmuşlar çetesine yönelik açılan davanın firari sanığı konumunda. İddianameye, Cars of Ferro’nun Casperlar çetesi tarafından kurşunlanması üzerine Demiral Gündoğmuşlar çetesini devreye koydu.

Ali Akhan da, anılan davada tutuksuz yargılanan sanıklar arasında yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Türkiye
TRT spikeri 'patili annesiyim' dedi, Anneler gününde işinden oldu!
TRT spikeri 'patili annesiyim' dedi, Anneler gününde işinden oldu!
İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde şakır şakır yağacak: Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul ve Ankara dahil 45 ilde şakır şakır yağacak: Meteoroloji saat saat açıkladı