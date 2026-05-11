Lüks araç ithal eden 500 milyon sermayeli şirketi sahte imza ile ele geçirdiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geçen cuma yapılan başvuru ile İstanbul Ticaret Mahkemesinde açılan dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Dem Cars Motorlu Araçlar AŞ’nin sahibi Ali Akhan’ın geçen günlerde yaptığı bir paylaşım, şirketi için de ilginç bir ‘el değiştirme’ operasyonunun fitilini ateşledi.

Ali Akhan, 15 Nisan tarihli paylaşımında Cihan Ömür Demiral ve bu kişinin sahibi olduğu Cars of Ferro ile hiçbir bağının kalmadığını ifade etti. 20 yıla yakın bir süredir birbirlerini tanıyan ve Akhan’ın ithal ettiği lüks araçları galerisinde satan Demiral arasındaki ‘borç-alacak’ ihtilafı dikkat çeken bir olaya yol açtı.

Lük araç satışı yapan Cars of Ferro, Casperlar çetesi tarafından kurşunlanmıştı.

ŞİRKETİNE AİT BELGELERİ ALAMADI

Ali Akhan, anılan paylaşımı yaptıktan sonra Cars of Ferro’nun muhasebe işlerini de yapan kişilerden, şirketi Dem Cars Motorlu Araçlar ile ilgili tüm defter, vekâletname ve e-imzaların kendisine iade edilmesini istedi. Ancak, dosyaya da sunulan yazışmalara göre, anılan çağrılara olumlu yanıt verilmedi.

DEV ŞİRKETİN YENİ ‘SAHİBİ’ TURSUNOV!

Geçen 7 Mayıs günü ise, şoke eden bir olayın yaşandığı anlaşıldı. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Ali Akhan’ın tek ortak olarak sahibi olduğu 500 milyon lira sermayeli Dem Cars Motorlu Araçlar AŞ’nin yeni sahibinin Türkmenistan uyruklu Yhlas Tursunov isimli bir kişi.

Cihan Ömür Demiral.

ISLAK İMZASINI TAKLİT ETTİLER

Savcılık başvuru dilekçesi ve ticaret mahkemesine sunulan dilekçeye göre, ilk olarak Ali Akhan’ın ıslak imzası taklit edilerek 21 Nisan 2026’da karar defterine sahte bir yönetim kurulu kararı alındı. Bu kararla şirkette pay devri gerçekleştirildi. Söz konusu sahte karar Beyoğlu 25. Noterliğinde tasdik ettirildi. Sahte kararla alınan noter evrağı ile İstanbul Ticaret Odasına başvuruda bulunuldu. 7 Mayıs 2026’da Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanla şirketin devir işlemi tamamlandı.

ŞİRKETE ‘KAYYUM ATAYIN’ TALEBİ

Dava dilekçelerine göre, sahte imza ve evraklarla devri yapılan şirketin aktifinde 2 milyar lira değerinde araç, menkul ve gayrimenkul olduğu öne sürüldü. Yapılan başvurularda, şüphelileri mal varlıklarına tedbir konulması istendi. Şirket için de kayyum talebinde bulunuldu.

Kübra Ökten.

ŞÜPHELİ İSİM ‘ÇETE’ DOSYASINDA FİRARİ

Savcılık başvurusunda şüpheli olarak isimleri sıralanan kişilerin, lüks araç satışı yapan Cars of Ferro’nun muhasebecileri Kübra Ökten, Rabia Aksoy ile Cars of Ferro’nun sahibi Cihan Ömür Demiral ile Dem Cars’ın yeni ‘sahibi’ görünen Yhlas Tursunov... Soruşturma dosyasına göre, noterde yapılan işlemlerin takibini Kübra Ökten’in yaptı. Bu arada, şüphelilerden Cihan Ömür Demiral, Uğurcan Gündoğmuş’un lideri olduğu Gündoğmuşlar çetesine yönelik açılan davanın firari sanığı konumunda. İddianameye, Cars of Ferro’nun Casperlar çetesi tarafından kurşunlanması üzerine Demiral Gündoğmuşlar çetesini devreye koydu.

Ali Akhan da, anılan davada tutuksuz yargılanan sanıklar arasında yer alıyor.