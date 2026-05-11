Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme: Aile bakanlıkla görüşecek

Giresun'da 8 yıl önce evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüyle ilgili dosya geçen günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada yalnızca Gülistan Doku dosyasının değil, Rabia Naz Vatan ve Rojin Kabaiş dosyalarının da yeniden incelendiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Rabia Naz’ın ailesinin Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşeceği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; baba Şaban Vatan, Bakanlık tarafından kendileriyle iletişime geçildiğini ve görüşme tarihinin netleştirilmesi için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

AYM'DEN "HAYAT HAKKI İHLALİ" KARARI

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, geçen yıl eylül ayında verdiği kararda Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın yeterli özen ve titizlikle yürütülmediğine hükmetmişti. Mahkeme, “hayat hakkının usul yönünden ihlal edildiği” sonucuna vararak aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Şaban Vatan ise AYM kararının, dosyada uzun süredir dile getirdikleri eksiklikleri ortaya koyduğunu savundu. Delillerin karartıldığını, bazı tanıkların ifadelerinin alınmadığını ileri süren Vatan, sürecin ardından dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündemine taşındığını ifade etti.