Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme: Aile bakanlıkla görüşecek

Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme: Aile bakanlıkla görüşecek
Yayınlanma:
Faili meçhul dosyaların yeniden incelendiğine yönelik Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamanın ardından, Rabia Naz Vatan dosyası yeniden gündeme geldi. Ailenin Adalet Bakanlığı ile görüşeceği belirtti.

Giresun'da 8 yıl önce evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüyle ilgili dosya geçen günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada yalnızca Gülistan Doku dosyasının değil, Rabia Naz Vatan ve Rojin Kabaiş dosyalarının da yeniden incelendiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Rabia Naz’ın ailesinin Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşeceği öğrenildi.

Rabia Naz'ın ölümünde kilit detay! Fotoğraftaki çanta bir var bir yokRabia Naz'ın ölümünde kilit detay! Fotoğraftaki çanta bir var bir yok

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; baba Şaban Vatan, Bakanlık tarafından kendileriyle iletişime geçildiğini ve görüşme tarihinin netleştirilmesi için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

AYM'DEN "HAYAT HAKKI İHLALİ" KARARI

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, geçen yıl eylül ayında verdiği kararda Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın yeterli özen ve titizlikle yürütülmediğine hükmetmişti. Mahkeme, “hayat hakkının usul yönünden ihlal edildiği” sonucuna vararak aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Şaban Vatan ise AYM kararının, dosyada uzun süredir dile getirdikleri eksiklikleri ortaya koyduğunu savundu. Delillerin karartıldığını, bazı tanıkların ifadelerinin alınmadığını ileri süren Vatan, sürecin ardından dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündemine taşındığını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Türkiye
Barajlarda sınırlı artış: İstanbul yaza riskle giriyor
Barajlarda sınırlı artış: İstanbul yaza riskle giriyor
Sokak ortasında kurşun yağmuru: İstanbul'da uluslararası suç örgütü operasyonu
Sokak ortasında kurşun yağmuru: İstanbul'da uluslararası suç örgütü operasyonu
Şişli’de konuşmak için gittiği eşine ateş açıp kaçtı
Şişli’de konuşmak için gittiği eşine ateş açıp kaçtı