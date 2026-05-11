Umre ve iş vaadiyle 936 milyon TL'lik vurgun yaptılar: 224 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma neticesinde; Adana, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Aksaray ve Kilis’te operasyonlar düzenlendi. 24 ile yayılan şebekenin, vatandaşları ağa düşürmek için çok katmanlı yöntemler kullandığı belirlendi.

İNANÇTAN İŞ VAADİNE KADAR HER YOLU DENEDİLER

Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde, dolandırıcıların vatandaşın mağduriyetini ve beklentilerini suiistimal ettiği yöntemler tek tek raporlandı. Şüphelilerin;

Vatandaşları kutsal topraklara götürme vaadiyle (Umre),

Kuyumculara sahte ve değeri düşük altın satışı yaparak,

"Sazan sarmalı" yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı gerçekleştirerek,

Yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle,

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp güven telkin ederek,

Sahte vekaletler düzenleyip başkalarına ait taşınmazları satarak,

Sahte senetler ve sosyal medya üzerinden verilen yanıltıcı ilanlarla,

Ve ekonomik dar boğazdaki vatandaşlara "iş bulma" vaadiyle ulaştıkları saptandı.

Bu yöntemlerle vatandaşlardan koparılan toplam meblağın 936 milyon 581 bin TL olduğu kayıtlara geçti.

133 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 224 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yargılama süreci sonunda şüphelilerden 133’ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 91 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen aramalar sonucunda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanına el konuldu. Operasyonun icra edildiği adreslerde ayrıca çeşitli ziynet eşyaları ile ruhsatsız silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller, şebekenin faaliyet ağının genişliğini ve organizasyon yapısını gözler önüne serdi.