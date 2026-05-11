Jet ski ile denize açılan gençten acı haber

Saat 15.00 sıralarında Çatalca'nın Yalıköy Sahili'nde, kiraladıkları jet ski ile denize açılan iki arkadaş İlbey Kadir G. ve Yunus Emre Dilmen, henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, acil sağlık, jandarma, AFAD, arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri geldi.

Başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında, İlbey Kadir G. (23) kolu kırık olarak denizden çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Denize düşen diğer kişi Yunus Emre Dilmen'i bulmak için ise denizde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından 22 yaşındaki Dilmen, ölü olarak bulundu. Yunus Emre Dilmen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde ailesine teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU, JET SKİ İNCELENECEK

Oğlunu kaybeden baba Levent Dilmen konuyla ilgili şikayetçi olurken, jet ski'nin incelemeye gönderildiği öğrenildi. (DHA)