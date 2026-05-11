Ayşenur Arslan

Merdan.. Necati.. Casusmus ya!

Yayınlanma:

İnsan inanamıyor değil mi!

Ben uzun yıllardır tanıdığım, birlikte çalıştığım Merdan’ın casus olduğunu nasıl da anlamamışım..

Ya Necati Özkan.. Dünyanın siyasi danışman alanındaki saygın derneklerinin üyesi, başkanı… İstanbul seçimlerinde İmamoğlu’nun kampanya direktörü neden casusluğa heves eder!

Kusura bakmayın.. Silivri’de olduklarını ve casuslukla suçlanarak 20 yılla yargılanacaklarını biliyorum.

Ama iddianameden örneklerle ciddi ciddi analiz falan yapamayacağım.

Suçlama o kadar absürt.. O kadar ayıp derecede saçma ki.. Ne yazıp ne anlatabilirim.

Yazmak istediğim, merak ettiğim tek bir yanı var davanın: Bugünün Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu’nu casus diye yargılayacak hakimlerin iç dünyası, zihni.. Ne yazık ki henüz yapay zeka bile oralara ulaşmamızı sağlamıyor. Ancak kendimizden pay biçerek anlamaya çalışıyoruz.

Mesela; davanın saçmalığını anlayamayacak kadar saf ve cahiller mi , yoksa “yukarısı öyle istiyor ne yapalım” diyecek kadar kendilerinden vaz mı geçmişler! Bilmemize imkan yok elbette. Tahmin etmeye gelince, iki şık arasında seçim yapamadım. Seçmeye çalışırken bile kalbim sıkıştı, yüzüm kızardı.

*. *. *

FETÖ zamanındaki Askeri Casusluk davasını hatırladım. O sırada CNNTÜRK’teydim. Davayı anlattıkça tıpkı bugünkü gibi kendimden geçiyordum.

Sanıklar, devlete ait gizli bilgileri casusluk amacıyla satmakla suçlanıyordu. Ama mahkeme süreci başlayınca ortaya çıkmıştı ki, Google uygulamasına girdiğinizde o bilgiler şak diye önünüze çıkıyordu.

Hele bir “zanlının üzerinde yapılan aramada ele geçirilen talimat pusulası” haberi vardı ki.. Evlere şenlik!

İddiaya göre aramalar sırasında zanlılardan birinin cebinde bir kağıt parçası bulunmuştu. Kâğıtta yüksek rütbeli subaylardan nasıl bilgi sızdırılacağı, adım adım talimatlarla belirtiliyordu.

“• Genç subaylar özel olarak tertip edilmiş izinlerle karaya çıkacaklar..”

“• Dans müziği çalınan bir gece kulübüne gidecekler.”

“• Orada bir fuhuş çetesinin bulduğu genç kadınlarla DANS edecek ve daha sonra onların üst rütbeli subaylarla yakınlaşmasını sağlayacaklar.”

Anlaşılan genç subaylar geri zekalılar arasından seçilmişti. Bu kadarcık talimatı aklında tutamayıp yazmış ve böylece FETÖ savcısına en büyük delili sağlamıştı.

Oturun kahkahalarla gülün!

Ama hayır. Suçlananların cezaevinde çile çektiğini düşününce..

Bir de, casusluk için “fuhuş çetesi” örgütleyen kadıncağızın 50 yaşından sonra Adli Tıp’tan “bakire raporu” almak zorunda kalışını duyunca.. Hayır, gülemiyorsunuz.

*. *. *

Bugün de gülmeyeceğiz elbette.

Zira biliyoruz ki;

Merdan’ı Tele 1’i elinden almak için.. Necati’yi ve İmamoğlu’nu “İstanbul seçimleri aslında hileyle kazanıldı” demek için uydurdular casusluk davasını.

İddiaların odağında AKP veya CHP fark etmez, iş yapmak umuduyla kritik İstanbul seçimi öncesinde kapı kapı dolaşan Hüseyin Gün var. Necati ile seçimlere birkaç hafta kala görüşebilmiş. Hepsi bu!

Merdan da Hüseyin Gün’ün manevi annem dediği Seher Alaçam’la bir kez görüşüp fotoğraf çektirmiş.

Aslında Hüseyin Gün’ün fotoğraf merakı biliniyor.

İşte bir örneği.. Hüseyin bey AKP’nin ünlü bakanlarıyla aynı karede:

mahir.jpg

Necati Özkan’ın “HUKUK AKLININ KAYBEDİLDİĞİ BİR DAVA” diye tanımladığı casusluk davası, umuyor ve bekliyorum ki gelecekte film konusu olur.

Memleketçe izler ve ancak o zaman -akılsızların haline- güleriz.

Dayanın sevgili kardeşlerim. Az kaldı!

