Gerçeği söylersen kapı önüne konulursun

TÜİK Başkanı atıldı. Çok makbul yönetici miydi?

Hayır…

2022 yılından beri görevdeymiş… Geçmişi pırıl pırıl.. Eğitimi on numara. TÜİK Başkanlığı görevini hak etmiş mi?

Evet..

Ama maalesef, 2022 yılında TÜİK Başkanı olduktan sonra geçmişini, aldığı eğitimi unutmuş. İktidar ne derse onu yapmış. Enflasyonun veri tabanını kaçırmış, mahkeme kararına rağmen açıklamamış…

AKP kazansın diye, Erdoğan yeniden iktidarın yegane sahibi olsun diye seçim ayında enflasyonu yüzde sıfıra indirmiş!..

Utanmamış!...

İki ay sonra aylık artışı yüzde 9’a çıkarmış?!..

Sıfırdan yüzde dokuza nasıl çıktığının hesabını vermemiş!

İktidarın emir eri diye damgalanmışken!..

Aaa…. Bir baktık kafa kaldırdı…

Vicdanı mı el vermedi, arkadaş çevresi mi bu kadar biat ettiğin yeter kendine gel mi dedi. Aldığın eğitime inkar etme diye telkin mi yapıldı bilmiyorum…

Nisan ayı enflasyonunun yüzde 4, 18 olduğunu ilan edince kıyamet koptu...

Anında görevden alındı…

Sorum şu…

Nisan enflasyonunu bir küsür, iki küsür açıklasaydı görevden alınır mıydı?

1,5, 2,5

Hayır…

O halde 4 yıldır iktidarın işine gelen rakamları açıklarken geçen ay neden kulvar dışına çıktı?

Neden gerçeğe yakın veriyi açıkladı?

Vicdanı patlamış olabilir mi?

Bir sorum daha var:

Merkez Bankası’nın bağımsızlığının elinden alınıp Saray’a bağlandıktan sonra kaç Merkez Bankası Başkanı değişti?

Beş mi, altı mı?

İki yakamızın bir araya gelmemesinin nedeni bu…