Son CHP’li başkan tutuklanana kadar!

Zırrr telefon; dostlar, arkadaşlar…

Sokağa çıkıyorsun; okurlar, ekrandan izleyenler, takip edenler…

Soru aynı: Sırada kim var?

Sinirleniyorum ama renk vermiyorum. Sinirleniyorum çünkü eskiden ne oluyor, Türkiye nereye gidiyor, bizi ne bekliyor diye sorarlardı…

Şimdi…

Sırada kim var diyorlar; sıradakini merak ediyorlar…

Korkuyorum çünkü; belediye başkanlarının görevden alınması, tutuklanması, hapse atılması sıradanlaştı!..

Kanıksandı galiba!..

Rutin uygulamalar silsilesine mi girdi?

Büyükşehirlere bakıyorsun; İstanbul’da, Adana’da, Antalya’da, Bursa’da seçilmiş belediye başkanları makamlarında yok… Türkiye genelini saymıyorum İstanbul’da seçilmiş 12 belediye başkanı koltuğunda değil…

Neden diye soruyorsun…

İrtikap diyorlar…

İcbar suretiyle irtikap diyorlar…

Rüşvet diyorlar…

İhaleye fesat karıştırmak diyorlar…

Kamuyu zarara uğratmak diyorlar…

Yani senin benim paramı, yani vergilerimizi çarçur etmişler… Böyle diyorlar…

Kim diyor? Kimler diyor?

İddia makamı…

Ben de iddia makamına soruyorum. Bu kadar yolsuzluğu bu kadar soysuzluğu bu kadar yüzsüzlüğü bu kadar irtikabı bu kadar sahtekarlığı sadece CHP’li belediye başkanları mı yapmış?

Yanıt yok tabii… Çünkü zurnanın zırt dediği yer burası!

Bir AKP’li siyasetçi, bir AKP’li belediye başkanı, bir AKP’ye destek veren yazar çizer bu soruya yanıt vermiyor daha doğrusu veremiyor…

Neden?

Al gülüm ver gülüm ekranlarına çıktıkları için kimse kendilerine hayata dair soru sormuyor/soramıyor…

Memleketi yıllarca yöneten AKP’li belediye başkanları hiç mi hata yapmadı?

Ceplerine tek kuruş haram para girmedi mi?

Davaları neyse (Türkiye’yi değiştirmek mi? Siyasal İslam’ı yerleştirmek mi?) bu uğurda harcamak için müteahhitlerden bir kuruş para almadılar mı?

İcbar suretiyle irtikap yapmadılar mı?

Sorunca yolsuzluk yapmadık, ihaleleri hakkaniyetle yaptık, adrese teslim ihalelerden kaçındık, Kişiye özel genelge çıkarmadık, kimsenin hakkını hukukunu yemedik diyorlar.

Kabul…

Peki başlarını secdeye koyunca ne diyorlar?..

Kabirde ne diyecekler?..

Allah’ı kandıracak halleri yok!...

Neyse bu konu zor mesele derin mesele biz günümüze dönelim… İktidar CHP’‘li belediyeleri etkisiz hale getirerek CHP’nin elini kolunu keserek hizmet götürmesini engelleyerek nereye varacak…

Ne murat ediyor?

Söylenen şu; son CHP’li başkanda tutuklandıktan sonra sıra CHP genel merkezine gelecek…

Sonra…

Sonrası malum. Eninde sonunda bir gün sandık konulacak…