Her yer Galatasaray: Yer sapsarı gök kıpkırmızı Türkiye sabaha kadar uyumadı

Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar kutlama yaparak sabaha kadar uyumadı. Tüm Türkiye'de şampiyonluk kutlaması yapıldı.

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı.
RAMS Park’ta oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 4-2’lik galibiyeti ile noktalandı.
Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri Mario Lemina, Victor Osimhen (2) ve Kaan Ayhan attı.
Antalyaspor’un golleri Soner Dikmen’den (2) geldi.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU!

Galatasaray, puanını 77 yaptı ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılılar üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu yaşadı.

TÜM TÜRKİYE SARI-KIRMIZI OLDU

Galatasaray’ın şampiyonluğu Türkiye’de büyük bir coşkuyla kutlandı.
İstanbul'da yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, maçın bitiminden itibaren takımlarının şampiyonluğunu kutlamaya başladı.
Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından kutlamaların merkezlerinden biri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu.
Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla meydan ve caddeye gelen taraftarlar, tezahüratlar yaparak meşaleler yaktı.

aa-20260509-41337260-41337257-galatasarayli-taraftarlar-26-sampiyonlugunu-kutluyor.jpgAvcılar Marmara Caddesi'nde toplanan taraftarlar da sloganlar atarak şampiyonluğu kutladı.
Sultangazi ve Esenyurt'ta, sürücüler araçlarıyla konvoy oluşturarak korna çaldı. Taraftarlar, araçlardan Galatasaray marşları söyleyip takımlarının bayraklarını salladı.
Beykoz ile Üsküdar Sahil Hattı'nda da çok sayıda taraftar araçlarıyla konvoy yaptı. Kornalara basan taraftarlar, Galatasaray bayrakları sallayarak marşlar söyledi.
Kutlamalar sırasında bazı taraftarlar meşale yaktı, havai fişek patlattı.
Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu atmayı tercih etti.
Kutlamalar nedeniyle bazı ilçelerdeki ana arter ve caddelerde trafik adeta durma noktasına geldi.

TARAFTARLAR SABAHA KADAR UYUMADI

Galatasaray taraftarı, şampiyonluk kutlamalarından dolayı sabaha kadar uyumadı.
Türkiye dışında Almanya, İsveç ve diğer ülkelerde de kutlamalar yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

