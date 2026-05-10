Deniz Çoban: Penaltı olduğunu düşünmüyorum

Süper Lig’de Galatasaray’ın Antalyaspor’u yenip şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonrası Trio programında eski hakemler, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

26. DAKİKADA OSIMHEN’İN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Top soldan ortalandığı anda Antalyasporlu oyuncu riskli bir hamle yapıyor. Rakip oyuncunun kafasında elini görüyoruz. Topla da oynayamadı. Benim için bu dikkatsiz bir hamle ve net bir penaltı. Hakemin devam kararı yanlış.

Deniz Çoban: Adil bir mücadele yok. Yükselirken elini rakibin kafasına koyuyor. Osimhen’in topa kafasıyla yapacağı hamleyi engelliyor. Benim için bu pozisyon net penaltı. Hakemin devam kararı yanlış.

Bahattin Duran: Hakem penaltı kararı verseydi en doğru kararı vermiş olurdu. Dikkatsiz hareketten dolayı penaltı olmalıydı. Hakemin devam kararı yanlış.

33. DAKİKADA ABDÜLKERİM BARDAKCI’NIN GÖRDÜĞÜ SARI KART

Bülent Yıldırım: Yerde süpüren ayak denk geldiği için sarı kart kararı doğru.

Deniz Çoban: Kaldırdığı ayağının gelmemesi Abdülkerim için şans olmuş. Sarı kart kararı doğru.

Bahattin Duran: Abdülkerim kontrolsüz bir hareket yapıyor. Sarı kart kararı doğru.

43. DAKİKADA OSIMHEN SARI GÖRMELİ MİYDİ?

Bülent Yıldırım: Hakem otoritesini bu pozisyonda kaybetti. Osimhen de kaleci de bu pozisyonda sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Bülent hocama katılıyorum. Otoriteyi kaybetti. Sarı kart görmeliydi. Bu senaryonun kartsız bitmesi mümkün değildi.

Bahattin Duran: Çok kolay bir pozisyon bu. Kaleci çok net sarı kart görmeliydi. Osimhen’in hareketleri de tolere edilemez. İki oyuncu da sarı kart görmeliydi.

55. DAKİKADA GALATASARAY’IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Ele temas bile yok. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Topun elle teması yok. Tartışılacak bir durum yok. Devam kararı doğru.

GALATASARAY’IN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

Bülent Yıldırım: İhlal yok. Gol kararı nizami.

Deniz Çoban: Daha önce benzer pozisyonlarda iptal kararları beklenti oluşturmuş olabilir ancak ihlal yok. Pozisyon gol. Karar doğru.

Bahattin Duran: Antalyasporlu futbolcunun hareketini etkilemiyor. Pozisyonda verilen gol kararı doğru. Osimhen önde değil arkasında olsa ofsayt olabilirdi.

64. DAKİKADA GALATASARAY’A VERİLEN PENALTI

Bülent Yıldırım: Kararın ağır olduğunu düşünüyorum. Ancak kurallar gereği pozisyon penaltı. Karar doğru.

Deniz Çoban: Çok slayt bir kontak olmuş. İlk pozisyon daha penaltıydı. Penaltı olduğunu düşünmüyorum.

Bahattin Duran: Bu tip pozisyonlarda devam kararı tavsiye ediliyor. Benim için en doğru karar oyunun devam etmesiydi.

77. DAKİKADA OSIMHEN’İN SARI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Bülent Yıldırım: Otorite yerle bir. Osimhen’e sarı kart gerekiyordu. Hakem benim için sınıfta kalmıştır.

Deniz Çoban: Ben de Osimhen yerinde olsam ve cezalandırılmasam ben de yaparım bunları. Erdoğan’ın sarısı yanlış. Burada birine sakin denilecekse o Osimhen olmalıydı.

Bahattin Duran: Hakemin burada tek doğru hareketi koşarak gelip Osimhen’e sarı kart göstermesi oldu. Erdoğan’ın sarı kartı yanlış. Osimhen’in ikinci sarı karttan ihraç edilmeliydi.