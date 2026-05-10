Osimhen maç biter bitmez canlı yayın açtı: Fenerbahçelileri çıldırttı

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-2 yendiği ve şampiyon olduğu maçtan sonra Instagram hesabından canlı yayın açan Victor Osimhen, Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğu kutlarken Galatasaray'da kalacağını açıkladı

Osimhen, Fenerbahçelileri ima ederek şu ifadeleri kullandı:

"Siz sadece deniyorsunuz. Denemeye devam edin. Onlar bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyor. Galatasaray taraftarları İstanbul sokaklarını doldurmuş gibi geliyor. Kutlama yapıyorlar biliyorsunuz. Size söylemiştim dostum. Biz en iyisiyiz. Bunu defalarca söyledik. Birçoğunuz hiçbir şey yapamaz. Ne yaparsanız yapın beni, bizi durduramazsınız. İstanbul bizim. Biz hallederiz. Size söz veriyorum. Siz sadece deniyorsunuz. Denemeye devam edin.

"AYNI AÇLIKLA GERİ GELECEĞİZ"

Hastanedeki insanlara hızlıca tedavi etmelerini söyledim. Çünkü şampiyon başka biri olunca sıkıcı oluyor. Onlar bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyor. İşte bu yüzden kazanmaya devam etmemiz lazım. Gelecek sezon yine geleceğiz. Aynı açlıkla geri geleceğiz."