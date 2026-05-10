40 yıl sonra ilke imza attı! Yer gök "İstifa istifa" diye inledi: Yine de "Beşiktaş doğru yolda" diyor

Beşiktaş, kendi sahasında oynadığı sezonun son maçında Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

Siyah beyazlı takım başarısız geçen sezonda 40 yıl sonra bir ilke de imza attı. İlk kez bir derbi kazanamadan sezonu tamamladı.

"DOĞRU İŞLER YAPILIYOR"

Beşiktaşlı taraftarlar, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elenmenin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ı ve yönetimi protesto ederek istifa çağrısında bulunmuştu. Trabzonspor maçında da Yalçın istifaya davet edildi.

Konyaspor maçında sonra "Taraftar bırak derse bırakırız" diyen Yalçın, Trabzonspor yenilgisinin ardından da aynı sözü tekrarladı ve yine "Taraftar bırakd derse bırakırız" ifadesini kullandı.

Ancak Yalçın, basın toplantısında Beşiktaş'ın doğru yolda olduğunu da iddia etti.

Yalçın, şunları söyledi:

"Ligin geneline bakınca göreve başladığımızda zor bir sezon olacağını, taraftarın acı çekeceğini söylemiştim. Ciddi değişiklik olacağını, bunun da Beşiktaş'ın geleceği için olacağını vurguladım. Bunun yüzde 30'unu devre arasında yaptık. Eksilerek güçlendiğimizi düşünüyorum. Devre arası çok para harcamadık, devre arasını karlı kapattık. Camiaya ekonomik zarar vermedik. Takımın doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Sezon sonunda yapılacak transferlerle daha güçlü organize ve hedefe oynayan takım yapabiliriz mantığındayız. Böyle bir plan yaptık ama futbol zor bir oyun. Bir gol sizi kral yaparken yenen bir gol sizi minimum seviyeye düşürebiliyor. Konya maçında son dakikada yediğimiz gol tüm motivasyonu düşürdü. Bugünkü maça da yansıdı. Taraftarın tepkisi çok normal. Tepkilere karşı yönetimin de topçunun da direnç göstermesi gerekiyor. Beşiktaş doğru yolda. Doğru işler yapılıyor. Takım iyi bir organizasyonun içine giriyor. Bunlar göründüğü için belki de aşağı çekmeye çalışıyorlar. Serkan Reçber'le beraber güzel bir değişim yaptığımızı düşünüyorum. Gördüğüm durum sağlıklı değil. Beşiktaş taraftarı her zaman takımına, hocasına, yönetimine sahip çıkmıştır ama son 5 sezonki kötü gidişat artık sabrı minimuma indirmiş durumda. Biz de bundan nasibimizi aldık. Bizim için üzücü taraf buydu.

Kırılma noktası Konyaspor maçının son dakikasıydı. Orada bizim için sezon bitti. Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum. Kadroyu ben kurmadım, kampı da ben yapmadım. Ben kurulmuş bir kadroya geldim. Yaşayacaklarımı bilerek geldim, şampiyon olacağız diye bir cümle hiç kurmadım. Camianın hedefleri büyük olabilir ama kurulan kadro hedefle örtüşmesi gerekiyor. Kurulan kadro beklentiye cevap verecek bir kadro değil. Bunun bilincinde göreve başladım ve ertesi gün maça çıktım. Evet dördüncü olmak için o kadar oyuncu aldık. Bir kadro kurarken camianın hedefine uygun olmalı. İlk geldiğimde de bu sorunları yaşadım. Bilerek görevi kabul ettik. Protesto ocak ayının konusu. Takım maç kaybetmediği için bugüne geldi. Düzeltiriz, yapacağız dedik. Yaptığımız doğru değişimle hayal kurdurduk artık inanırlar herhalde dedik. Hedefe oynayan bir takım haline gelecek. Sabretmek lazım. Devre arası biz para falan harcamadık. 40-50 milyon avro karı var kulübün. Beşiktaş hala benden önceki 3 hocanın maaşını ödüyor. Taraftar bırak derse bırakırız ama güvendiğimiz son kale de son iki maçta düştü."