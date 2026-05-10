Sergen Yalçın'ndan çılgına çeviren açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri maçtan sonraki açıklamaları taraftarları çileden çıkardı.

Beşiktaş, kendi sahasında oynadığı sezonun son maçında Trabzonspor'a 2-1 yenildi.
Taraftarların protesto ettiği ve istifa ettiği Sergen Yalçın, Konyaspor maçından sonra olduğu gibi yine "Taraftar istiyorsa istifa ederiz" dedi.

Yalçın'ın maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama ise taraftarları kızdırdı. Yalçın, şunları söyledi:
"Oyuncular için atmosfer biraz zordu. Oyuncuları maça konsantre etmeye çalıştık ama kolay değil. Kazanmak isterdik ama böyle maçlar oluyor. Maçları kaybedebiliyorsunuz, son maçı bu şekilde noktalıyoruz. Kazanmak istiyorduk ama böyle sonuçlar olabiliyor."

KONYASPOR MAÇINDAN SONRA DA "DOĞAL" DEMİŞTİ

Sergen Yalçın'ın Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elendikleri maçtan sonra da buna benzer sözler söylediğini belirten taraftarlar tepki gösterdi.
Yalçın, Konyaspor maçının ardından da "İlk defa elenmiyoruz. Bu tür sonuçlar doğal karşılanmalı. Taraftarın tepkisini normal karşılıyorum. Taraftar kupa kazanmak istiyor ama her zaman istediklerimizi başaramıyoruz hayatta" demişti.

