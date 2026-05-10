Mustafa Çulcu: Penaltıda ters karar verdi

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Antalyaspor maçındaki hakem kararlarını eleştirdi. Çulcu, sarı kırmızılı takımın lehine verilen penaltıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyon olduğu maçtaki hakem kararlarını sert ifadelerle eleştirdi.

Çulcu, "Osimhen her şeyini sahaya koyarak yürekten oynayan müthiş hırslı bir oyuncu. Lakin oyunu, rakibi, kuralları ve hakemi tek başına yönetme çabaları hoş gözükmüyor. Bir gün karşısına yürekli bir hakem çıkar işler farklı oluverir! Okan hoca ikinci yarı yaptığı değişiklikler doğruydu. Sıkıntılı geçen son haftalardan sonra şampiyonluğunu ilan etti. Tebrikler Galatasaray 26. şampiyonluğun hayırlı olsun" dedi.

"FAULU OSİMHEN YAPIYOR AMA..."

Çulcu, Fotomaç'taki yazısında hakem kararlarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:
"Çağdaş Altay 40 yaşında atletizmi ve baslıya karşı direnme eşiği düşük bir hakem. Yer alma konusunda sıkıntıları devam edince 16'da kaçamadı oyunun içinde kaldı top çarptı. 20'de Saric'e faulünde Yunus'a sarı çıkmalıydı çıkmadı. 26'da Osimhen-Giannetti hava topu mücadelesinde hakem devam dedi. Ancak Osimhen'in kafasına Giannetti'nin bir el teması var. Buna penaltı verse verdiğinden daha fazla kabul görürdü! 55'de Galatasaray penaltı bekledi devam kararı doğru. 66'da Osimhen- Ceesay pozisyonunda verdiği penaltıda hakemin yorumu yanlış, ters karar verdi. VAR'da oturan zaten 3. Lig seviyesinden VAR hakemi oldu. Bu pozisyonu çözemez. Ceesay önde vuruş aksiyonuna başlamış arkadan gelen Osimhen ayağının tabanını sokuyor faulü Osimhen yapıyor ama biz de penaltı veriliyor!
77'de Giannetti'nin kaleciye verdiği pasta yerde kaldı uzattığı ayakla Yunus'a takması net faul ve Gianetti bariz gol şansını ihlalden ihraç olmalıydı. Çağdaş Altay idareci yapısıyla maçı yönetti. Maalesef hakemlik yeteneği ve kalitesi bu kadar."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

