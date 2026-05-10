Erman Toroğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri: TFF'de adamın olacak!

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, "Galatasaray'ı tebrik ederiz. Sezon sonunda yönetim ve Okan Buruk şapkayı önüne koyup biz ne yaptık diye düşünmeli" dedi.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu değerlendirirken, dikkat çeken ifadelerde bulundu.
Galatasaray uzun zamandır şampiyon gibi oynamadığını belirten Toroğlu, Sözcü TV'deki programda şunları söyledi:
"Bu yeni olan bir şey değil. Galatasaray'ı tebrik ederiz şampiyon oldukları için Sezon sonunda yönetim ve Okan Buruk şapkayı önüne koyup biz ne yaptık diye düşünmeli.

Bu maçın artık teknik analizi yok, penaltıydı ofsayttı yapılmaz. Galatasaray bu maçı çevirdi. Büyük takım gücüyle taraftarıyla çevirdi. Tarih ofsaytı bilmem neyi yazmaz, şampiyon olanı yazar. Fenerbahçe'yi bir daha böyle yakalayabilirler mi bilmem. Bu Galatasaray'ın önünde şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin sorunu. Galatasaray defalarca altın tepside sundu. Fenerbahçe'de iç kavga sürdükçe Galatasaray akıllı davranırsa Galatasaray, Bayern Münih olur.

"MHK'DE TFF'DE ADAMIN OLACAK"

"Ben 'sakın ha' yüzünden yurt dışı cezası yedim. Gece 11'de konuştum sabah ifadeye gittim. Hala sebebini bilmiyoruz. Herkes bir şey söylüyor. Bilmiyorum, milletin ağzına çiklet verdiniz. TFF Başkanı'nın bunu açıklaması lazım. Galatasaray Başkanı 'sakın ha' dedi o yüzden diyemiyor. TFF Başkanı çıkacak 'biz bunu konuştuk' diyecek soru işaretleri kalkacak. Bu kadar basit. Hangi takım olursa olsun, MHK'ye adamını soktuysa o yolunu buldu. Tahkim'de MHK'de TFF'de adamın olacak. Galatasaray 11 yılda en çok bağıran takım ama 6 şampiyonluğu var. Maç bitiyor 'hakem' diye bağırıyor Okan Buruk ve yöneticiler ama şampiyon olan Galatasaray. 11 yılda en çok itilen Galatasaray ama bu sene Fenerbahçe itildi. Omuz verdiler ama şampiyon olamadı. Fenerbahçe ikinci başkanı çıkıyor 'sakın ha' diyor. Çıkın siz sorun neymiş bu mesele."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

