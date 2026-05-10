Fatih Tekke'den Sergen Yalçın açıklaması

Fatih Tekke'den Sergen Yalçın açıklaması
Yayınlanma:
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçtan sonra Sergen Yalçın'ın protesto edilmesiyle ilgili olarak "Bu yarın bana da yapılacak. Türkiye'de bu yapılıyor. Yaptıklarımızın bir değeri yok" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Sergen Yalçın: İstifa etmeye hazırımSergen Yalçın: İstifa etmeye hazırım

Tekke, "Bizim için sonuç olarak mutlu eden bir maç oldu. Son oynadığımız maçlarda galibiyet yoktu. Derbide galibiyet önemli. Hızlı hücumla pozisyonlar bulmaktı amacımız ama final paslarında başarılı olamadık. Beşiktaş daha baskılı oynadı denebilir. Hasar almadık, sakatlık olmadı. Bu bizim için önemli. Çarşamba günü yılın en önemli maçına çıkacağız. Kadro derinliğinden dolayı bazı oyuncular 90 dakika oynamak zorunda kaldı. Üzücü anlarıyla, hatasıyla bir maç bitti. Çarşamba günü değerli bir maça çıkacağız. Ligi çok iyi getirdik, beklentinin üstünde bir sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

"BU TEPKİLERİ HAK ETMİYORUZ"

Tekke, Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratlarıyla ilgili olarak da şunları söyledi:
"Konyaspor maçında son dakikada tartışılabilir bir penaltı vardı, Beşiktaş'ın iki topu direkten döndü. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncusu bu statta istifaya davet ediliyor. Bu tepkileri hak etmiyoruz. Kimseyi koruduğumu düşünmeyin. Bu yarın bana da yapılacak. Türkiye'de bu yapılıyor. Yaptıklarımızın bir değeri yok. Hayaller birleştiriyor gerçekler ayrıştırıyor. Türkiye'nin iklimi, gerçeği bu. İyi olmak için sadece çalışıyoruz. Avrupa'ya kalmayı garantilemiş olmamıza rağmen transferine çok yakın olduğumuz 2 oyuncu yine bizi reddetti. Bunun ülke futboluyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunun zararını herkes çekiyor." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Spor
40 yıl sonra ilke imza attı! Yer gök "İstifa istifa" diye inledi: Yine de "Beşiktaş doğru yolda" diyor
40 yıl sonra ilke imza attı! Yer gök "İstifa istifa" diye inledi: Yine de "Beşiktaş doğru yolda" diyor
Ahmet Çakar: İlk gol ofsayt
Ahmet Çakar: İlk gol ofsayt