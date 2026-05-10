Fatih Tekke'den Sergen Yalçın açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Sergen Yalçın: İstifa etmeye hazırım

Tekke, "Bizim için sonuç olarak mutlu eden bir maç oldu. Son oynadığımız maçlarda galibiyet yoktu. Derbide galibiyet önemli. Hızlı hücumla pozisyonlar bulmaktı amacımız ama final paslarında başarılı olamadık. Beşiktaş daha baskılı oynadı denebilir. Hasar almadık, sakatlık olmadı. Bu bizim için önemli. Çarşamba günü yılın en önemli maçına çıkacağız. Kadro derinliğinden dolayı bazı oyuncular 90 dakika oynamak zorunda kaldı. Üzücü anlarıyla, hatasıyla bir maç bitti. Çarşamba günü değerli bir maça çıkacağız. Ligi çok iyi getirdik, beklentinin üstünde bir sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

"BU TEPKİLERİ HAK ETMİYORUZ"

Tekke, Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratlarıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Konyaspor maçında son dakikada tartışılabilir bir penaltı vardı, Beşiktaş'ın iki topu direkten döndü. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncusu bu statta istifaya davet ediliyor. Bu tepkileri hak etmiyoruz. Kimseyi koruduğumu düşünmeyin. Bu yarın bana da yapılacak. Türkiye'de bu yapılıyor. Yaptıklarımızın bir değeri yok. Hayaller birleştiriyor gerçekler ayrıştırıyor. Türkiye'nin iklimi, gerçeği bu. İyi olmak için sadece çalışıyoruz. Avrupa'ya kalmayı garantilemiş olmamıza rağmen transferine çok yakın olduğumuz 2 oyuncu yine bizi reddetti. Bunun ülke futboluyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunun zararını herkes çekiyor." (AA)