Ahmet Çakar: İlk gol ofsayt

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyon olduğu maçla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Çakar, Galatasaral'ın kötü oynadığını, üretemediğini ama şampiyon olduğunu belirterek, Sabah'taki yazısında şu yorumu yaptı:

"İlk yarıya baktığımızda topla oynama üstünlüğü G.Saray'da ama üretim sıfır. Üstelik devre biterken de Antalyaspor bir kere geldi, golü buldu. İkinci yarı baskı, istek var ama son paslar ve ortalar hep yanlış yerlere. Osimhen sadece bir golcü değil aynı zamanda büyük bir ateşleyici. Sürekli hem rakibini hem kendi arkadaşlarını baskı altında tuttu ve G.Saray beraberliği buldu. Artık herhalde rahat kazanır dediğimiz dakikalarda Antalyaspor frikikten harika bir golle yine öne geçti. O dakikalarda F.Bahçe, Konya'da farklı öndeydi, tüm futbol kamuoyu 'neler oluyor' derken penaltı geldi. Osimhen skoru dengeledi ama beraberlik bile Galatasaray'a tur attırmayacaktı ve bitime dakikalar kala Antalya, Osimhen'in savunmaya çarpıp ağları bulan vuruşundan yediği golle küme düşme potasına girdi."

"PENALTI DOĞRU AMA..."

Çakar, şöyle devam etti:

"Hakem Çağdaş Altay'ı hiç beğenmedim. İlk golde Victor Osimhen ofsaytta. Topa dokunmuyor ama Antalyasporlu rakip oyuncuya müdahalesi ve teması var. Verdiği penaltıda karar doğru ama Antalyasporlu defans oyuncusunun oyundan atılması gerekiyordu. Son adam olarak Yunus'u indirdi ama ne kırmızı kart geldi ne de VAR müdahalesi."