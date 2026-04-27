Erken seçim 2027’nin kasımında olur mu?

Hürriyet’te yayınlanan habere göre Erdoğan seçim startını vermiş… Seçimin 2027 yılının kasım ayında yapılması düşünülüyormuş.

Neden 2027’nin kasım ayı…

AKP’nin iktidara gelişinin 25 yılı nedeniyleymiş... 25 yıl vurgusu yapılacak huzur ve istikrar temaları ön plana çıkarılacakmış. Sadece yapılanlar değil yapılanların arka planı da anlatılacakmış…

Mesela ekonomiye girilecek mi?

Enflasyonun perde arkası da anlatılacak mı?

Türkiye’nin 10 yıldır yüksek enflasyonla neden boğuştuğu izah edilecek mi?

Zannetmiyorum… Ekonomistlere göre 2026’dan umut yok. 2027 yılında da beklenen hedefe ulaşılması zor…Bu yüzden seçimin 2028 yılının mart veya nisan ayına sarkacağını söyleyenler var..

2028 yılına sarkarsa yeni bir tartışma başlayacak. Meclis karar alsa da bunun erken değil öne çekilmiş seçim olacağı Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı söyleniyor…

Kararı kim verecek?

Yüksek Seçim Kurulu….

2027 yılının kasım ayı şimdilik kuvvetli ihtimal. Peki bu Meclis erken seçim kararı alabilir mi?

Bakalım…

Cumhur İttifakı’nın 322 milletvekili var… 360’ı bulup erken seçim kararı alması için dış destek gerekiyor… İYİ partinin 29 Yeni Yol partisinin 20 milletvekili var… Bir buçuk yıl sonra yapılacak seçime evet derler mi?

Soru işareti…

AKP ile yapacakları pazarlığa bağlı!.. Bağımsız ve çeşitli partilere dağılmış toplam 27 milletvekili var. Onlar evet dese bile sayıları yetmiyor. Ayrıca çoğu muhalif ve Erdoğan’ın işine yarayacak seçime karşı…

Ayrıca 2027 kasımında yapılacak seçim Erdoğan’ın ne kadar işine yarar tartışma konusu… Geriye 56 milletvekili olan DEM kalıyor. DEM’in AKP/MHP ikilisiyle birlikte hareket etmesinin koşulları var…

Her şeyden önce Öcalan’a özgürlük verilmesi DEM’ in olmazsa olmazı… infaz indirimiyle cezaevlerinin boşaltılması kayyum uygulamasına son verilmesi, Irak’taki PKK militanlarının cezasız veya çok az ceza alarak Türkiye’ye dönüp siyaset yapmaları diğer şartları…

Bu koşullar sağlanırsa DEM destek verir hatta Anayasa değişikliğine bile evet der ama bu Erdoğan/Bahçeli ikilisinin bir kez daha iktidar olmalarını sağlar mı?

Ters tepe bilir… Öcalan’a özgürlük oy getirmek yerine ağır seçim yenilgisinin başlıca nedeni olabilir…

AKP’nin işi ağırdan almasının başlıca nedeni bu… Dipten gelen dalgadan çekiniyorlar…

AKP Erdoğan için ‘Bölgedeki savaş ve belirsizlik ortamında Türkiye’yi huzur ve istikrar adası olarak koruyan lider ‘sloganıyla seçim kampanyası yapmayı planlıyormuş…

Öcalan’a özgürlük ‘istikrar ve huzur’ sloganını attırmaya bilir?!...

Ama her şeyden önce Cumhur İttifakı’nın Erdoğan ile yola devam etmesi için 360 oyu bulması gerekiyor. Şimdilik zor ama siyaset bu…