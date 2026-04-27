'Kapıdaki millî güvenlik sorununu' açıkladı

Türkiye’de milyonlarca genç, eğitime ve iş gücü piyasasına erişemiyor. Sorunlu eğitim ve ekonomi politikaları nedeniyle ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin sayısı her geçen gün artıyor.

6,5 MİLYON GENÇ NE OKUYOR NE ÇALIŞIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 verilerine göre, 15-29 yaş aralığındaki ne eğitimde ne de çalışma hayatında olan gençlerin sayısı 6,5 milyonu buldu. Bu durum, genç nüfusun önemli bir kesiminin üretim dışında kalmasına yol açıyor.

YENİDEN REFAH PARTİLİ AŞILA: “MİLLİ GÜVENLİK SORUNU”

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, “Malta 550 bin, Lüksemburg 686 bin, Estonya 1 milyon 330 bin, Letonya 1 milyon 838 bin, Slovenya 2 milyon 115 bin nüfusa sahip. Türkiye’deki ev genci sayısı ise bu ülkelerin nüfusunun toplamı kadar” dedi.

Aşıla, “Yaş aralığı 15-29, sayıları 6,5 milyon, Türkiye’nin en genç, enerjik, üretken kesimi ama ne eğitimde ne de çalışma hayatında bulunuyorlar. Türkiye, gençlerin eğitim ve meslek krizini acilen çözmelidir, aksi halde bu kriz yakın zamanda bir milli güvenlik sorunu olarak önümüze gelecektir” ifadelerini kullandı.

KADINLARDA ORAN DAHA YÜKSEK

TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş grubunda ev genci oranı yüzde 22,9 seviyesinde. Erkeklerde bu oran yüzde 16 iken, kadınlarda yüzde 30 ile çok daha yüksek seyrediyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında Türkiye, ev genci oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor.