Bakan Bak'a gençler hep bunu soruyormuş: "Müthiş" diyerek açıkladı

İstanbul'un tekrar Formula 1 takvimine alınmasıyla ilgili düzenlenen tanıtım programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gururlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Bak, "Gençlerle bir araya geldiğimizde 'Formula 1 gelecek mi?' diye soruyorlardı" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya Formula 1'in yeniden İstanbul'a geldiğini ilan etmesiyle müthiş bir coşku ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde olan bu pisti birlikte değerlendireceğimizi konuştuk ve çalışmalara başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle adım adım, ilmek ilmek bu süreci işledik" diyen Bak, şu ifadeleri kullandı:

"FORMULA 1 GELECEK Mİ DİYE SORUYORLARDI"

"Formula 1'de daha önce görev alan herkesi dinleyerek yola çıktık. Gençlerle bir araya geldiğimizde 'Formula 1 gelecek mi?' diye soruyorlardı. Dünyada çeşitli ülkelerde yapılan ve belli maliyetleri olan bir organizasyon. Büyük bir endüstri. Ama şu heyecanı anlatmak istiyoruz, burası artık gençler için bir çekim merkezi. Gençler, binlerce, milyonlarca genç tarafından takip edilen organizasyonun parçası olacaklar. Burası artık Türkiye'de adrenalinin, enerjinin merkezi olacak. Müthiş bir başlangıç. Türkiye daha önce yaptığı organizasyonlarla öncü oldu. İstanbul'un çekim gücü, yatak kapasitesi, tarihi dokusu, ortaya bir sinerji çıkarıyor. Türkiye, TGA'yla birlikte müthiş bir kampanya yapıyor. Turizm gelirlerinin artmasında önemli rol oynuyorlar. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu da Formula 1'in gelmesiyle kanıtlamış olduk." (AA)