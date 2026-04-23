Spor Bakanı Bak’tan derbiye 3 gün kala Fenerbahçe’yi kızdıran Galatasaray açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Aslantepe Vadisi projesi için temel atma töreni gerçekleştirdi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler ve taraftarlar katıldı.

“TESİSİN TAMAMLANMASI İÇİN BERABER ÇALIŞACAĞIZ”

Törende bir konuşma yapan Bakan Bak, “200 milyon dolarlık bir yatırım. İnşallah bu da Türk sporu için önemli bir yatırım. Hep beraber bu tesisin tamamlanması için beraber çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Genç şampiyonlar için başarılar diliyoruz. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Milli takımlarımıza başarılar diliyoruz” dedi.

“BÜYÜK GALATASARAY İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Bak konuşmasının devamında “Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Türk Sporu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Buradan da milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Her şey Türkiye için, büyüyen, gülüşen, güçlü Türkiye için diyorum. Tekrar tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Enerji lazım, heyecan lazım” sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Ancak Bakan Bak’ın konuşması Fenerbahçeli taraftarların tepkisine yol açtı. Fenerbahçe derbisi öncesi ‘Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için çalışmaya devam edeceğiz’ denilmesi taraftarları kızdırdı.

DERBİ NE ZAMAN?

26 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.