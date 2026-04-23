Galatasaray Fenerbahçe kavgası çığırından çıktı: Yasin Kol kararı ortalığı karıştırdı

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. 26 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Derbiye Yasin Kol’un atanması Galatasaray ve Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirdi.

GALATASARAY İLİŞKİLERİ ASKIYA ALDI

Yasin Kol kararının açıklanmasının hemen ardından bir paylaşım yapan sarı-kırmızılılar, TFF’yle ilişkilerin askıya alındığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN GÖNDERME

Galatasaray’a göndermede bulunan Fenerbahçe ise “Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR’a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma “Sakın ha…” Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi ‘ilişkiler askıya’” dedi.

GALATASARAY: ATAMAYI BİRLİKTE Mİ YAPTINIZ?

Paylaşıma sosyal medyadan cevap veren Galatasaray, “Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi” yanıtını verdi.

FENERBAHÇE: KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ

Galatasaray’ın paylaşımını alıntılayan sarı-lacivertliler de “Kişi kendinden bilir işi” yanıtını verdi.

