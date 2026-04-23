Galatasaray Fenerbahçe kavgası çığırından çıktı: Yasin Kol kararı ortalığı karıştırdı

Galatasaray Fenerbahçe kavgası çığırından çıktı: Yasin Kol kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin derbiye Yasin Kol'u ataması ortalığı karıştırdı. Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal medyadan birbirine girdi.

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. 26 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Derbiye Yasin Kol’un atanması Galatasaray ve Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirdi.

GALATASARAY İLİŞKİLERİ ASKIYA ALDI

Yasin Kol kararının açıklanmasının hemen ardından bir paylaşım yapan sarı-kırmızılılar, TFF’yle ilişkilerin askıya alındığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN GÖNDERME

Galatasaray’a göndermede bulunan Fenerbahçe ise “Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR’a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma “Sakın ha…” Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi ‘ilişkiler askıya’” dedi.

GALATASARAY: ATAMAYI BİRLİKTE Mİ YAPTINIZ?

Paylaşıma sosyal medyadan cevap veren Galatasaray, “Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi” yanıtını verdi.

FENERBAHÇE: KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ

Galatasaray’ın paylaşımını alıntılayan sarı-lacivertliler de “Kişi kendinden bilir işi” yanıtını verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Spor
Galatasaray'ı derbide dev gelir bekliyor
Galatasaray'ı derbide dev gelir bekliyor
Fenerbahçe'den TFF'ye derbi başvurusu: Osimhen'e yasak istediler
Fenerbahçe'den TFF'ye derbi başvurusu: Osimhen'e yasak istediler