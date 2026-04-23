Galatasaray'ı derbide dev gelir bekliyor

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yle kozlarını paylaşacak. 26 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

ÖNCELİKLİ BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Karşılaşma öncesi nefesler tutulurken öncelikli biletler satışa sunuldu. En ucuz bilet 2 bin 500 TL en pahalı bilet ise 55 bin TL’den satıldı.

1 DAKİKADA TÜKENDİ

Takımına destek olmak isteyen taraftarlar, akın etti. Satışa sunulan biletler 1 dakikada tükendi. Sarı-kırmızılılar buradan ciddi bir geliri kasasına koydu.

24 NİSAN’DA GENEL SATIŞA SUNULACAK

Kalan biletler ise 24 Nisan 2026 Cuma Günü saat 10:00’da Galatasaray logolu Passo kart sahiplerine satışa sunulacak.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

30 haftada 71 puan toplamayı başaran Galatasaray ligde liderliğini sürdürüyor. 67 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada bulunuyor.