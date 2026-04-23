Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi flaş karar

Süper Lig’de Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe derbi öncesi flaş bir karar aldı. Sarı-lacivertliler, cuma günü yapılacak olan antrenmanı Chobani Stadyumu’nda yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. Haftasında Galatasaray’ın konuğu olacak.
26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak olan derbi, saat 20.00’de başlayacak.
Şampiyonluk yolunda büyük önem arz eden derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

FENERBAHÇE’DEN FLAŞ KARAR

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe, Cuma günü yapılacak olan antrenmanı Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirmeyi planlıyor.
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco’nun Galatasaray derbisi öncesi nizami sahada taktik antrenman yaptıracağı, bu yüzden böyle bir kararın alındığı ifade edildi.

TARAFTAR OLACAK MI?

Fenerbahçe’nin Chobani Stadyumu’nda yapmayı planladığı antrenmanın taraftara açık olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
Sarı-lacivertliler bu konuda net bir karar almadı.

4 PUANLIK FARK VAR

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 4 puanlık bir fark bulunuyor.
Ligde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan Galatasaray, 71 puanla zirvede bulunuyor.
Fenerbahçe ise 30 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi ile 67 puanla 2. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

