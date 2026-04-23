Arda Turan'ın öğrencileri hata yapmadı: Shakhtar Donetsk farkı açtı

Ukrayna Premier Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Zorya Luhanks deplasmanına çıktı.

Mücadele, Shakhtar Donetsk'in 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Konuk ekip, 2. dakikada Obah'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti.

İlk yarı Shakhtar Donetsk'in 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.

51. dakikada golünü atan Malysh, Zorya Luhansk'a beraberliği getirdi.

Shakhtar Donetsk, 82. dakikada Bondarenko'nun penaltıdan attığı golle bir kez daha öne geçti ve maçı 2-1 kazandı.

SHAKHTAR FARKI AÇTI

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, puanını 57 yaparak en yakın takipçisi LNZ Chersaky ile puan farkını 6'ya yükseltti.

Zorya Luhansk ise 32 puanla 9. sırada kaldı.

Shakhtar, ligin bir sonraki haftasında Kudrivka deplasmanına çıkacak.

Zorya Luhansk sahasında Veres Rivne'yi ağırlayacak.