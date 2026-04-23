Fenerbahçe'den TFF'ye derbi başvurusu: Osimhen'e yasak istediler

Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi öncesi ezeli rakipler arasında tansiyon yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) derbiye Yasin Kol’u ataması tarafları karşı karşıya getirirken bir yeni gelişme daha yaşandı.

FENERBAHÇE OSIMHEN'İ ŞİKAYET EDECEK

HT Spor’da yer alan habere göre; Fenerbahçe derbi öncesi Victor Osimhen’i TFF’ye şikayet edecek. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı golcünün kullandığı koruyucu ekipmanların kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle TFF’nin kapısını çalacak. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun oynamamasını talep edecek.

"OYUNCULAR İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR"

Konuya dair konuşan HT Spor muhabiri Esra Köse, "Victor Osimhen’in maçlarda kullandığı sert koruyucu ekipmanın rakip oyuncular açısından risk oluşturduğu görüşünde. Sarı-lacivertli kulüp, bu durumu resmî olarak gündeme taşımak için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapmaya hazırlanıyor. Kulüp bünyesindeki sağlık ekibi, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyaller için bir rapor hazırlıyor” ifadelerini kullandı.