Fenerbahçe'de Asensio müjdesi

Fenerbahçe'de Asensio müjdesi
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Sakatlığını atlatan İspanyol futbolcu Marco Asensio, antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanda, Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.


Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından antrenmanı, bireysel uygulamalarla noktaladı.

ASENSIO DA ANTRENMANDA

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen İspanyol yıldız Marco Asensio, bugünkü antrenmanda yer aldı.


Asensio'nun büyük bir olasılıkla derbide oynayabileceği belirtildi.
Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

