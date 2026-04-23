Fenerbahçe'den Galatasaray'a Yasin Kol cevabı: Sakın ha!

Derbiye Yasin Kol'un atanmasına Galatasaray sert tepki gösterdi. Fenerbahçe'den cevap gecikmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'u atadı.
Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem ise Çağdaş Altay olacak.

GALATASARAY ASKIYA ALDI

Yasin Kol'un atanmasının ardından Galatasaray Kulübü kısa ve sert bir açıklama yaptı.

Başkan Dursun Özbek'in imzasıyla yapılan açıklamada şu ifade kullanıldı:
“Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır."

FENERBAHÇE'DEN JET CEVAP

Bu açıklamaya Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi. Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama aynen şöyle:
Sakın ha sarıyı çıkarma…
Sakın ha kırmızıyı gösterme…
Sakın ha VAR’a gitme…
Sakın ha penaltı verme…
Sakın ha bazı konuları açma
“Sakın ha…”
Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı.
Şimdi ‘ilişkiler askıya’…
Sıra bu maçta mı?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

