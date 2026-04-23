Bodrum FK'da Amedspor açıklaması: Bütün planımız hazır

Bodrum FK'da Amedspor açıklaması: Bütün planımız hazır
Bodrum FK, Amedspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, "Bütün planımızı play off'ta final oynama ihtimali için yapıyoruz" dedi.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik heyet yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptı.

SEFER YILMAZ: TEK HEDEFİMİZ BU

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, bütün planlarını play off'ta final oynama ihtimali üzerine yaptıklarını belirtti.
Herkesi hazır hale getirmeye çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, "Bütün planımız finale en hazır, kendine güveni en yüksek kadroyla iyi bir Bodrum olarak çıkmak. Tek hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.
Bodrum FK ile Amed Sportif Faaliyetler 26 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig'de sezonun bitmesine 2 hafta kala Amedspor 72 puanla 3. durumda bulunuyor.
Bodrum FK ise 63 puanla 5. sırada yer alıyor.

