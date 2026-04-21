Süper Lig play-off'tan gelmişti: Bodrum FK kritik virajda

Süper Lig play-off'tan gelmişti: Bodrum FK kritik virajda
1. Lig'de play-off oynamaya hak kazanan Bodrum FK, tarihinde 5. kez play-off oynayacak. 2023-2024 sezonunda da play-off'a kalan Bodrum FK, rakiplerini eleyip Süper Lig'e çıkmıştı.

1. Lig'de Süper Lig'i garantileyen Erzurumspor FK ile evinde 1-1 berabere kalıp bitime 2 maç kala play-off oynamaya hak kazanan Bodrum Futbol Kulübü tarihinde daha önce iki kez elemelerde mutlu sona ulaşmayı başardı.
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2014-2015 sezonunda şampiyon olup 3'üncü Lig'e yükselen yeşil-beyazlılar, önce 2021-2022 sezonunda 2'nci Lig, ardından 2023-2024 sezonunda 1'inci Lig'de play-off şampiyonu oldu.
Bodrum FK, 2015-2016'da 3'üncü Lig 2'nci Grup play-off yarı finalinde Ofspor'a elendi. Bodrum, 2016-2017 sezonunda ise 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonu zirvede tamamlayıp tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e adını yazdırdı. 2'nci Lig'de 2021-2022 sezonuna kadar mücadele eden Ege temsilcisi o sene play-off oynadı. Normal sezonu 3'üncü basamakta tamamlayan Bodrum FK, adını play-offa yazdırdı.

ÖNCE 1. LİG'E YÜKSELDİ

Önce çeyrek finalde Sivas Dört Eylül Belediyespor'u eleyen Bodrum ekibi yarı finalde Bayburt Özel İdare Spor'u saf dışı bıraktı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Karacabey Belediyespor'la finalde karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar rakibini 90 dakika sonunda 3-0 yenerek tarihi bir başarı yakaladı ve 1'inci Lig'e merhaba dedi. Bodrum FK takımı ilk defa boy gösterdiği 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonunu 4'üncü bitirdi ve play-offa kaldı.

SÜPER LİG PLAY-OFFTAN GELDİ

Göztepe ve Eyüpspor'u eleyen Bodrum FK, Akhisar'daki finalde Pendikspor'a kaybedince Süper Lig hayallerini 1 sene erteledi. 2023-2024 sezonunda bir kez daha 4. lup play-off oynayan Bodrum FK bu kez rakiplerini affetmedi. Önce Boluspor'u ardından Çorum FK'yı elemeyi başaran Bodrum FK, Adana'daki finalde Sakaryaspor'u 3-1 yenip tarih yazdı ve Süper Lig'e yükseldi. Tarihinde toplam 5'inci kez play-off oynayacak Bodrum FK, elemelerin 2'sinde mutlu sona ulaştı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

