Vedat Muriqi'de mutlu son: Fenerbahçe anlaşma sağladı

Fenerbahçe’nin yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedefi Vedat Muriqi ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, ana hedefini forvet transferi olarak belirledi.
Forvet transferi konusunda gündemde olan isim ise Vedat Muriqi.
Kosovalı yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

ÖN PROTOKOL İMZALANDI

Sabah’ta yer alan habere göre; Yaz transfer dönemi gelmeden önce işi bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, takıma geri dönmeye sıcak bakan Vedat Muriqi ile el sıkışıp ön protokol imzaladı.
Eski yıldızı ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe’nin Mallorca ile bonservis pazarlıklarına başlamaya hazırlandığı belirtildi.

10 MİLYON EURODAN AÇILDI

La Liga devi Barcelona’nın da devreye girdiği Vedat Muriqi için Mallorca’nın kapıyı 10 milyon eurodan açacağı ifade edildi.
Bu sezon Mallorca ile 30 maça çıkan Vedat Muriqi, 21 gol atarken 1 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 4.50 milyon euro olan Kosovalı yıldızın kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

MBAPPE İLE YARIŞIYOR

Vedat Muriqi, La Liga gol krallığında Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe ile yarışıyor.
Golcü oyuncu, attığı 21 golle Mbappe’nin 2 gol arkasında ikinci sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

