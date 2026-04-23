Son Dakika | Derbinin hakemi açıklandı: TFF ters köşe yaptı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol oldu. TFF'nin derbiye atayacağı konuşulan Halil Umut Meler ise Konyaspor - Trabzonspor maçında görev alacak.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 26 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Dev derbinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem ise Çağdaş Altay olacak.

HALİL UMUT MELER'İN ATANMASI BEKLENİYORDU

TFF'nin derbiye Halil Umut Meler'i ataması bekleniyordu. Meler'in geçtiğimiz hafta görev almayıp Panathinaikos - Olympiakos derbisini yönetmeye gitmesi bu iddiaları güçlendirmişti. Halil Umut Meler, Konyaspor - Trabzonspor maçına atandı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

30 haftada 71 puan toplamayı başaran Galatasaray ligde liderliğini sürdürüyor. 67 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada bulunuyor.

