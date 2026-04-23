Galatasaray'dan TFF'ye olay protesto: Derbi öncesi ipler koptu

Galatasaray, derbiye Yasin Kol'un atanmasını protesto etti. Sarı-kırmızılılar, TFF'yle ilişkileri askıya aldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Kritik derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) derbiyi Yasin Kol'un yöneteceğini duyurdu. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem ise Çağdaş Altay olacak.

TFF'YLE TÜM İLİŞKİLER ASKIYA ALINDI

Derbiyi Yasin Kol'un yönetecek olması Galatasaray'ın tepkisine yol açtı. Kararı protesto eden sarı-kırmızılılar, TFF'yle tüm ilişkilerin askıya alındığını duyurdu.

Dursun Özbek'in mesajını yayınlayan sarı-kırmızılılar, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı.

İLK YARIDAKİ DERBİYİ DE YÖNETMİŞTİ

Yasin Kol, ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini de yönetmişti. Derbinin ardından bir açıklama yapan sarı-kırmızılılar, Yasin Kol'u sert sözlerle eleştirmişti. Buna ek olarak "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları" başlıklı bir video yayınlanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Yasin Kol cevabı: Sakın ha!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Yasin Kol cevabı: Sakın ha!
Ahmet Çakar Yasin Kol’a çok şaşırdı: Ülke hakemliği bitmiştir
Ahmet Çakar Yasin Kol’a çok şaşırdı: Ülke hakemliği bitmiştir
TFF 1. Lig'de 2 kadın hakeme kritik görev
TFF 1. Lig'de 2 kadın hakeme kritik görev