Galatasaray'dan TFF'ye olay protesto: Derbi öncesi ipler koptu

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Kritik derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) derbiyi Yasin Kol'un yöneteceğini duyurdu. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem ise Çağdaş Altay olacak.

TFF'YLE TÜM İLİŞKİLER ASKIYA ALINDI

Derbiyi Yasin Kol'un yönetecek olması Galatasaray'ın tepkisine yol açtı. Kararı protesto eden sarı-kırmızılılar, TFF'yle tüm ilişkilerin askıya alındığını duyurdu.

Dursun Özbek'in mesajını yayınlayan sarı-kırmızılılar, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı.

İLK YARIDAKİ DERBİYİ DE YÖNETMİŞTİ

Yasin Kol, ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini de yönetmişti. Derbinin ardından bir açıklama yapan sarı-kırmızılılar, Yasin Kol'u sert sözlerle eleştirmişti. Buna ek olarak "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları" başlıklı bir video yayınlanmıştı.