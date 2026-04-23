Son Dakika | Arda Güler sakatlandı: Sezonu kapattı

Son Dakika | Arda Güler sakatlandı: Sezonu kapattı
Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığını duyurdu. Milli futbolcu sezonu kapattı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'den kötü haber geldi. Biceps femoris kasından sakatlanan Arda Güler sezonu kapattı.

Real Madrid'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda, sağ bacağındaki uyluk kasında (biceps femoris) bir kas zedelenmesi teşhis edildi. İyileşme süreci takip edilecektir.

DÜNYA KUPASI'NA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Milli futbolcu sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek. 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası'na yetiştirilmesi için çaba sarf ediliyor.

30 MAÇTA 6 GOL VE 14 ASİSTLİK KATKI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıkan Arda Güler, 3 bin 239 dakika sahada kaldı. Güler bu sürede 6 gol ve 14 asist kaydetti.

BAYERN MUNIH MAÇINDA YILDIZLAŞTI

Arda Güler özellikle Bayern Münih karşısında kaydettiği 2 gol ve gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

