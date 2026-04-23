Galler Prensi William'a Galatasaray sürprizi: Gördüklerine inanamadı

Galler Prensi ve Birleşik Krallık tahtının bir sonraki varisi William, ülkesinde katıldığı bir etkinlikteki 'Galatasaray' çıkışıyla sosyal medyada gündem oldu.

GALLER'DE GALATASARAY TARAFTARI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDI

Etkinlik sırasında Galli vatandaşlarla sohbet eden Prens William, konuştuğu kişinin Real Madrid taraftarı çıkmasına oldukça şaşırdı. Prens William verdiği cevapta "Az önce de şurada Galatasaraylıyla tanıştım. Burası nasıl Galler?" ifadelerini kullandı.

HER GELENE HANGİ TAKIMLI OLDUĞUNU SORMAYA BAŞLADI

Prens William'ın bu çıkışı yanındakilerin kahkaha atmasına sebep oldu. Prens William daha sonrasında sohbet ettiği herkese hangi takımlı olduğunu sormaya başladı.

PRENS WILLIAM KİMDİR?

Prens William, Birleşik Krallık tahtının birinci sıradaki varisi ve günümüzdeki Galler Prensi'dir. Kral III. Charles ile Prenses Diana'nın en büyük oğlu olan William; eğitimli bir coğrafyacı, eski bir arama-kurtarma pilotu ve çevre projesi Earthshot Prize'ın kurucusudur. 2011 yılında Catherine Middleton ile evli ve 3 çocuk babasıdır.