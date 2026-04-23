Galler Prensi William'a Galatasaray sürprizi: Gördüklerine inanamadı

Yayınlanma:
Galler Prensi William, ülkesinde katıldığı bir etkinlikte Galatasaray taraftarıyla karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Prens William'ın olayı anlatması üzerine etrafındakiler kahkaha attı.

Galler Prensi ve Birleşik Krallık tahtının bir sonraki varisi William, ülkesinde katıldığı bir etkinlikteki 'Galatasaray' çıkışıyla sosyal medyada gündem oldu.

GALLER'DE GALATASARAY TARAFTARI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDI

Etkinlik sırasında Galli vatandaşlarla sohbet eden Prens William, konuştuğu kişinin Real Madrid taraftarı çıkmasına oldukça şaşırdı. Prens William verdiği cevapta "Az önce de şurada Galatasaraylıyla tanıştım. Burası nasıl Galler?" ifadelerini kullandı.

HER GELENE HANGİ TAKIMLI OLDUĞUNU SORMAYA BAŞLADI

Prens William'ın bu çıkışı yanındakilerin kahkaha atmasına sebep oldu. Prens William daha sonrasında sohbet ettiği herkese hangi takımlı olduğunu sormaya başladı.

PRENS WILLIAM KİMDİR?

Prens William, Birleşik Krallık tahtının birinci sıradaki varisi ve günümüzdeki Galler Prensi'dir. Kral III. Charles ile Prenses Diana'nın en büyük oğlu olan William; eğitimli bir coğrafyacı, eski bir arama-kurtarma pilotu ve çevre projesi Earthshot Prize'ın kurucusudur. 2011 yılında Catherine Middleton ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Spor
Fenerbahçe'de Asensio müjdesi
Fenerbahçe'de Asensio müjdesi
Bodrum FK'da Amedspor açıklaması: Bütün planımız hazır
Bodrum FK'da Amedspor açıklaması: Bütün planımız hazır