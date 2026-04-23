Ahmet Çakar Yasin Kol’a çok şaşırdı: Ülke hakemliği bitmiştir

TFF, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atandığını duyurdu. Kararı değerlendiren Ahmet Çakar, TFF'ye tepki gösterdi.

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi derbinin hakemi belli oldu.

YASİN KOL ATANDI

TFF, derbiyi hakem Yasin Kol’un yöneteceğini duyurdu. Kol'un yardımcılığını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem ise Çağdaş Altay olacak.

aaa595da-6d78-4855-8c36-1e82ef1ffffa.webp

“ÜLKE HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR"

Derbiye Yasin Kol’un atanmasını değerlendiren Ahmet Çakar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

Ahmet Çakar paylaşımında “Derbiye Yasin kol atanmış. İyi yönetir kötü yönetir kavramlarından bağımsız olarak, eğer bir futbol ülkesinde son 8 derbinin 6 sını FIFA kokartı olmayan yani Avrupa’da maç yönetme hakkı bulunmayan bir hakem yönetiyor ve diğer FIFA hakemlerinin yönetme kapasitesinde olmadığı düşünülüyorsa, o ülke hakemliği bitmiştir. Pek tabii ki hiç kimse de Dünya Kupası’nda niye Türk hakemi yok demesin” ifadelerini kullandı.

İLİŞKİLER ASKIYA ALINDI

Yasin Kol kararına bir tepki de Galatasaray’dan geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu karar üzerine TFF’yle tüm ilişkileri askıya aldı.

