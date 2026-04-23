Fenerbahçe hocasını 200 bin euro vererek göndermeyi planlanıyor: Yerine gelecek isim bile belli oldu

Fenerbahçe'nin Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğun kaçırılmasından sonra yönetimin harekete geçtiği belirtildi. Sarı lacivertlilerin Abbondanza'yı göndermek istedikleri belirtildi. Yerine ise Ze Roberto'nun geleceği bildirildi.

Fenerbahçe Medicana'nın Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğu VakıfBank'a kaptırmasının ardından başkan Sadettin Saran'ın radikal bir karar almaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Sarı lacivertlilerde ilk hedefin başantrenör Marcello Abbondanza olduğu iddia edildi. Gazeteci Süleyman Arat'ın haberine göre; Fenerbahçe'de Abbondanza'nın en az 200 bin euro verilerek gönderilmesi, yerine geçmişte Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatan Ze Roberto'nun getirilmesi isteniyor.

İSTANBUL'A GELDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Ze Roberto'nun geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiği belirtilmişti. Kalamış'ta bir otelde konakladığı öğrenilen Brezilyalı teknik adamın bir gün sonra da ayrıldığı bildirilmişti.

Şu anda Ana Cristiana'nın da kadrosunda yer aldığı Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran Ze Roberto, 2010-2013 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yaparken Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi zaferi kazanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

