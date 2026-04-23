Fenerbahçe'de Asensio kararı: Derbi öncesi beklenen haber geldi

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray’la karşılaşacak. 26 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak derbi saat 20.00’de başlayacak.

ASENSIO OYNAYACAK MI?

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de gözler Marco Asensio’ya çevrildi. Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan uzak kalan İspanyol futbolcunun Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Milliyet’te yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Marco Asensio’yu derbiye yetiştirmek için seferberlik ilan etti. Oyuncuya özel bir tedavi programı uygulanırken son karar cumartesi günü verilecek.

TEDESCO: DERBİYE YETİŞECEKTİR UMARIM

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın (dün) bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz” demişti.

37 MAÇTA 13 GOL VE 14 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Marco Asensio, 2 bin 736 dakika sahada kaldı. İspanyol futbolcu, 13 gol ve 14 asist kaydetti.