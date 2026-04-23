Arda Güler için gözünü kararttı: Dev teklif kapıda

Arda Güler için gözünü kararttı: Dev teklif kapıda
Yayınlanma:
Manchester United, Arda Güler'i transfer etmek istiyor. İngiliz ekibi, milli futbolcu için 120 milyon euroyu gözden çıkardı.

Bu sezon Real Madrid’de takımın vazgeçilmezleri arasına giren Arda Güler için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

MANCHESTER UNITED TALİP OLDU

İspanyol basınında çıkan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Manchester United, milli futbolcuya talip oldu. İngiliz kulübünün, Arda Güler’i transfer etmek için 120 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedildi.

REAL MADRID BIRAKMAK İSTEMİYOR

Haberde ayrıca Real Madrid’in Arda Güler’in ayrılığına sıcak bakmadığı kaydedildi. Eflatun Beyazlılar’ın Arda Güler’in takımda kritik bir pozisyonda gördüğü ifade edildi.

30 MAÇTA 6 GOL VE 14 ASİSTLİK KATKI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıkan Arda Güler, 3 bin 239 dakika sahada kaldı. Güler bu sürede 6 gol ve 14 asist kaydetti.

BAYERN MUNIH MAÇINDA YILDIZLAŞTI

Arda Güler özellikle Bayern Münih karşısında kaydettiği 2 gol ve gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

