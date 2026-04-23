Abdülkerim Durmaz Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sonucunu duyurdu
Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 26 Nisan Pazar günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
“BERABERE BİTER”
Dev derbi öncesi Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz, maç sonucuna dair tahminde bulundu. Fenerbahçe’nin galip gelemeyeceğini belirten Abdülkerim Durmaz, beraberlik beklediğini ifade etti.
“HALİL UMUT MELER YÖNETSİN”
Maçın hakemine dair de konuşan Abdülkerim Durmaz, Halil Umut Meler’in düdük çalmasını istediğini söyledi. Durmaz ayrıca derbinin cesurca yönetilmesi gerektiğini vurguladı.
ARADA 4 PUAN VAR
Geride kalan 30 haftada 71 puan toplamayı başaran Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 67 puandaki Fenerbahçe ise 2. sırada yer alıyor.
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK MAÇ
Ligin bitimine 4 hafta kala oynanacak mücadele kritik önem taşıyor. Sarı-kırmızılılar galip gelmesi halinde şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk iddiasını sürdürecek.