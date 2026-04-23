Erzurumspor tam da şampiyonluğu kutlarken kafaları karıştıran açıklama

TFF 1. Lig'de sezonun bitmesine 2 hafta kala Erzurumspor, şampiyonluğu garantiledi. Mavi beyazlı takım gelecek sezon Süper Lig'de oynayacak.

Erzurumspor tarihe geçti: Şampiyonluk rekorla geldi

Erzurumspor, şampiyonluğunu kutlarken, dikkatler bir anda Muzaffer Bilazer'in açıklamasına çevrildi.

Bilazer, Erzurumspor'da sportif ve teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.



Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bilazer, sitem dolu ifadeler kullandı.

"HERKES KENDİNİ MİMAR SANIR"

Bilazer'in paylaşımı şöyle:

"İnşaatın temelini atarken çamurun içinde boğulanları kimse görmez, ancak çatıya bayrak dikildiğinde herkes kendini mimar sanır. Temelin altına attığım her taşın, bugün yükselen bu binanın harcında olduğunu biliyorum. Dününde, bugününde ve her zor anında Erzurumspor’u var edenlerin şampiyonluğunu kutluyorum .. Erzurumspor'la sosyal medya ile var olanları vitrin mücadelesini bana sorun!!!’’

Bu paylaşımdan sonra herkes Bilazer'in kimlerini hedef aldığını ve ne demek istediğini konuşmaya başladı.