Erzurumspor tam da şampiyonluğu kutlarken kafaları karıştıran açıklama

TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Erzurumspor'da tüm dikkatler bir anda eski sportif ve teknik direktör Muzaffer Bilazer'e çevrildi. Bilazer'in açıklaması ortalığı karıştırdı.

TFF 1. Lig'de sezonun bitmesine 2 hafta kala Erzurumspor, şampiyonluğu garantiledi. Mavi beyazlı takım gelecek sezon Süper Lig'de oynayacak.

Erzurumspor, şampiyonluğunu kutlarken, dikkatler bir anda Muzaffer Bilazer'in açıklamasına çevrildi.
Bilazer, Erzurumspor'da sportif ve teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.

Bilazer ne demek istedi?
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bilazer, sitem dolu ifadeler kullandı.

"HERKES KENDİNİ MİMAR SANIR"

Bilazer'in paylaşımı şöyle:
"İnşaatın temelini atarken çamurun içinde boğulanları kimse görmez, ancak çatıya bayrak dikildiğinde herkes kendini mimar sanır. Temelin altına attığım her taşın, bugün yükselen bu binanın harcında olduğunu biliyorum. Dününde, bugününde ve her zor anında Erzurumspor’u var edenlerin şampiyonluğunu kutluyorum .. Erzurumspor'la sosyal medya ile var olanları vitrin mücadelesini bana sorun!!!’’
Bu paylaşımdan sonra herkes Bilazer'in kimlerini hedef aldığını ve ne demek istediğini konuşmaya başladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Spor
Fenerbahçe'de Asensio kararı: Derbi öncesi beklenen haber geldi
Fenerbahçe'de Asensio kararı: Derbi öncesi beklenen haber geldi
Galatasaray'a sürpriz veda: Metin Oktay'ı anarak gitti
Galatasaray'a sürpriz veda: Metin Oktay'ı anarak gitti