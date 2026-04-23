Beşiktaş kararını değiştirdi: Fenerbahçe'den transfer iptal oldu

Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder için karar çıktı.

CENGİZ ÜNDER FENERBAHÇE’YE DÖNECEK

Daha önce oyuncunun bonservisinin alınacağı öne sürülürken Sözcü’den başka bir iddia geldi. Beşiktaş yönetiminin, Cengiz Ünder’le yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü. Ünder sezon sonunda Fenerbahçe’ye geri dönecek.

SAMSUNSPOR MAÇI TARAFTARI KIZDIRDI

Son olarak Samsunspor’a mağlup olan Beşiktaş’ta Cengiz Ünder’in performansı tartışma konusu oldu. 65 dakika sahada kalan Ünder, 0 isabetli şut ve 0 çalımla eleştirilerin hedefi haline geldi.

27 MAÇTA 5 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Cengiz Ünder, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

EL BILAL TOURE KARARI

Öte yandan haberde Beşiktaş’ın kiralık olarak forma iyen futbolcular arasından El Bilal Toure’nin bonservisini almaya karar verdiği kaydedildi. Siyah-beyazlılar sezon sonunda Atalanta’yla pazarlık masasına oturacak.