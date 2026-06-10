İBB davasında 48. gün! Halit Burak Atalan ve Nihat Sütlaş savunma yapacak
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında 48. duruşma bugün görülecek. Eski Kültür A.Ş. İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan ve iş insanı Mustafa Nihat Sütlaş'ın savunma yapması bekleniyor.
İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 110 kişinin tutuklu yargılandığı İBB davasında 48. duruşma başlayacak. Mahkeme heyeti 18 haziran tarihinde tutukluk incelemesi yapacak.
Ekrem İmamoğlu ve İnan Güney'in henüz savunmasını yapmadığı İBB davasında dün görülen 47. duruşmada tutuklu Pınar Türker, kendisine yönelik tehdidi ve çıplak arama skandalını anlattı. Çocuklarıyla tehdit edilen ve çıplak aramaya maruz bırakılan Pınar Türker, "Polis 'Cinsel organını aç, arkanı dön-eğil' dedi. İnsanların onurunu, gururunu kırmak için yapılıyor. Yapan utansın, ben utanmıyorum" dedi.
Bugünkü duruşmada, Eski Kültür A.Ş. İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan ve iş insanı Mustafa Nihat Sütlaş'ın savunma yapması bekleniyor.
Halk TV muhabiri Gamze Altunay İBB davasının 48. duruşmasında yaşananları anbean aktaracak...