Kış bitmeden yaz geldi: Zor Vadisi'nde iki mevsim bir arada yaşanıyor
Iğdır'ın 2 bin 500 metre rakımındaki Zor Vadisi'nde zirvede kar, yamaçlarda rengarenk bahar çiçekleri aynı karede buluştu.
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Iğdır'ın Karaçomak köyü sınırlarındaki Zor Vadisi, yaklaşık 2 bin 500 metre rakımıyla kentin en dikkat çekici doğal güzelliklerinden biri.
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Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki vadi, Zor Dağı'nın yamacında yer alıyor.
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Vadide yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte farklı renklerde bahar çiçekleri açtı.
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Zor Dağı'nın zirvesinde hala kar bulunurken yamaçlardaki çiçekler ve yemyeşil doğa iki mevsimi aynı karede buluşturdu.
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Bölge dereleri ve zengin bitki örtüsüyle doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
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Vadi aynı zamanda kentin dağcılık turizmine de katkı sağlıyor.
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Bölgeye gelen doğa tutkunları ve dağcılar güzel manzaralar eşliğinde yürüyüş yapıyor.
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Kar ve bahar çiçeklerinin bir arada olduğu vadi drone ile havadan görüntülendi. (AA)