Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kış bitmeden yaz geldi: Zor Vadisi'nde iki mevsim bir arada yaşanıyor

Kış bitmeden yaz geldi: Zor Vadisi'nde iki mevsim bir arada yaşanıyor

Iğdır'ın 2 bin 500 metre rakımındaki Zor Vadisi'nde zirvede kar, yamaçlarda rengarenk bahar çiçekleri aynı karede buluştu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kış bitmeden yaz geldi: Zor Vadisi'nde iki mevsim bir arada yaşanıyor - Fotoğraf: 1
1 8

Iğdır'ın Karaçomak köyü sınırlarındaki Zor Vadisi, yaklaşık 2 bin 500 metre rakımıyla kentin en dikkat çekici doğal güzelliklerinden biri.

Kış bitmeden yaz geldi: Zor Vadisi'nde iki mevsim bir arada yaşanıyor - Fotoğraf: 2
2 8

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki vadi, Zor Dağı'nın yamacında yer alıyor.

Kış bitmeden yaz geldi: Zor Vadisi'nde iki mevsim bir arada yaşanıyor - Fotoğraf: 3
3 8

Vadide yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte farklı renklerde bahar çiçekleri açtı.

Kış bitmeden yaz geldi: Zor Vadisi'nde iki mevsim bir arada yaşanıyor - Fotoğraf: 4
4 8

Zor Dağı'nın zirvesinde hala kar bulunurken yamaçlardaki çiçekler ve yemyeşil doğa iki mevsimi aynı karede buluşturdu.

Kış bitmeden yaz geldi: Zor Vadisi'nde iki mevsim bir arada yaşanıyor - Fotoğraf: 5
5 8

Bölge dereleri ve zengin bitki örtüsüyle doğa tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

Kış bitmeden yaz geldi: Zor Vadisi'nde iki mevsim bir arada yaşanıyor - Fotoğraf: 6
6 8

Vadi aynı zamanda kentin dağcılık turizmine de katkı sağlıyor.

Kış bitmeden yaz geldi: Zor Vadisi'nde iki mevsim bir arada yaşanıyor - Fotoğraf: 7
7 8

Bölgeye gelen doğa tutkunları ve dağcılar güzel manzaralar eşliğinde yürüyüş yapıyor.

Kış bitmeden yaz geldi: Zor Vadisi'nde iki mevsim bir arada yaşanıyor - Fotoğraf: 8
8 8

Kar ve bahar çiçeklerinin bir arada olduğu vadi drone ile havadan görüntülendi. (AA)

Iğdır İlkbahar Hayvan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro