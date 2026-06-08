Halk TV Türkiye Kış bitmeden yaz geldi: Zor Vadisi'nde iki mevsim bir arada yaşanıyor

Kış bitmeden yaz geldi: Zor Vadisi'nde iki mevsim bir arada yaşanıyor Iğdır'ın 2 bin 500 metre rakımındaki Zor Vadisi'nde zirvede kar, yamaçlarda rengarenk bahar çiçekleri aynı karede buluştu.

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