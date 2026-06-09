Kılıçdaroğlu Halk TV ve Cafer Mahiroğlu'nu hedef gösterdi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısından vazgeçince rotayı Genel Merkez'e çevirdi. Bahçede partililere sesleneceği belirtilen Kılıçdaroğlu, katılımcı sayısı az kalınca toplantıyı salona taşıdı...

Saat 14.00'te konuşma yapacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, CHP Lider Özgür Özel'in grup toplantısı konuşması 14.20'ye sarkınca konuşma yapmak için Özel'in kürsüden inmesini bekledi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında doğrudan Halk TV'yi ve Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nu "Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim, onun da önüne geçeceğim." diyerek hedef gösterdi.

Kılıçdaroğlu saat 14.25'te kürsüye çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Cumhuriyet Halk Partisinin kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz! Arınacağız... Söyledim; arınacağız, arınacağız! Kirlilikten arınacağız, kirlilikten! Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset! Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz! Bu parti kirliliği kabul etmez.

Tarihin hiçbir döneminde, CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır! Ben bunu söylediğim için eleştiriyorlar, 'Niye böyle konuşuyorsun?' diye. 'Ben sana para vereyim, sen bana oy ver'; böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz! İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar, bu partide yoktururlar ve olmayacaklardır da!

"HESAP SORMAZSAM NAMERDİM"

Hiçbir CHP Genel Başkanı yurt dışına gidip 'Bize niye yardım yapmıyorsunuz?' diyemez. Emperyalizme karşı mücadelede Türkiye bütün mazlum milletlere örnektir. Emperyalizme karşı mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

Bana diyorlar ki 'Saray'ın adamı'. Ya arkadaş, sen Saray'ı ne zaman eleştirdin ya? Ne zaman eleştirdin? Beşli çetelerin üzerine ne zaman gittin sen? Bu milletin hakkını, hukukunu yiyen beşli çetelerden hesap sormazsam namerdim! Uyuşturucu baronlarından hesap sormazsam namerdim! İradesini parayla alıp satanlardan eğer bu partiyi kurtarmazsam namerdim!

Mehmet Şimşek'i getirdiler. İngiltere'den getirdiler beyefendiyi. Enflasyonu indirecekti, fakir fukarayı koruyacaktı. Yahu ezilen fakir fukara, köşeyi dönenler yine bizim beşli çeteler! Bu nasıl bir düzendir ya? Bu düzeni değiştireceğiz, değiştireceğiz!

ONLARA GÜLE GÜLE DİYECEĞİZ

Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim! Bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir bu. Onun hesabını soracağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. Güle güle diyeceğiz!

Erdoğan meclise geldiğinde Kılıçdaroğlu mu kalktı? Hizalandı! Efendim biz 'müzakere ediyoruz' diyorlardı. Kılıçdaroğlu dedi ki, 'Saray'la müzakere edilmez, mücadele edilir, mücadele!'

Kürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini söyleyen ilk parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bunu söylediğimizde 'Vay efendim parlamento, başka işte biz şöyle çözeriz, böyle çözeriz' dediler. Dikkat buyurunuz, bizim söylediğimiz noktaya geldiler parlamentoda bu sorun çözülür diye.

HALK TV'Yİ HEDEF GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu, konuşmasında doğrudan Halk TV'yi ve Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nu hedef gösterdi.

"Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim, onun da önüne geçeceğim"

"BENİM KOLTUK DERDİM YOK"

Benim koltuk derdim yok! Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım, hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım! Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli, bilge oylarınızla seçeceksiniz.

Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım, endişe etmeyin.