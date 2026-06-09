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Halk TV Spor Kim tutar Hilal'i: Daha 24 yaşında bu 10 oldu

Kim tutar Hilal'i: Daha 24 yaşında bu 10 oldu

Genç voleybolcu Hilal Kocakara, hızını alamadı. Daha 24 yaşında olan Hilal, 10. imzasını attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Kim tutar Hilal'i: Daha 24 yaşında bu 10 oldu - Fotoğraf: 1
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Hilal Kocakara, voleybola 2018 yılında 16 yaşındayken Fenerbahçe Kulübü'nün altyapısında başladı. 2020'de Fenerbahçe'nin A takımındaydı.

Kim tutar Hilal'i: Daha 24 yaşında bu 10 oldu - Fotoğraf: 2
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2021-2022 sezonunda ilk transferini kiralık yaptı. Nilüfer Belediyespor'a imza atarak Bursa'nın yolunu tuttu. Aynı sezonda tekrar kulüp değiştirip, Doğuş Üniversitesi'ne geçti.

Kim tutar Hilal'i: Daha 24 yaşında bu 10 oldu - Fotoğraf: 3
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Bir sezon sonra ise bu kez yolu Bolu'ya düştü. Bolu Belediyespor'da da kiralık olarak kısa süre oynayıp, bir sezon sonra yine kiralık Beşiktaş formasını sırtına geçirdi.

Kim tutar Hilal'i: Daha 24 yaşında bu 10 oldu - Fotoğraf: 4
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Beşiktaş'ta sezonu tamamlayan Hilal, ardından Ankara ekibi Zerenspor'a transfer oldu.

Kim tutar Hilal'i: Daha 24 yaşında bu 10 oldu - Fotoğraf: 5
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Zerenspor'dan da İlbank'a gitti. Hilal oradan da Aydın Büyükşehir Belediyespor'da geçen sezonu bitirdi.

Kim tutar Hilal'i: Daha 24 yaşında bu 10 oldu - Fotoğraf: 6
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Ve şimdi bir kez daha imza attı. Bu 10. oldu. 24 yaşındaki oyuncu tekrar Zerenspor'a döndü.

Kim tutar Hilal'i: Daha 24 yaşında bu 10 oldu - Fotoğraf: 7
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Zerenspor, transferi şöyle açıkladı: "Hilal Kocakara’nın inatçı mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor! Evine, yeniden hoş geldin Hilal!"

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