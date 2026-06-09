Kim tutar Hilal'i: Daha 24 yaşında bu 10 oldu
Genç voleybolcu Hilal Kocakara, hızını alamadı. Daha 24 yaşında olan Hilal, 10. imzasını attı.
Hilal Kocakara, voleybola 2018 yılında 16 yaşındayken Fenerbahçe Kulübü'nün altyapısında başladı. 2020'de Fenerbahçe'nin A takımındaydı.
2021-2022 sezonunda ilk transferini kiralık yaptı. Nilüfer Belediyespor'a imza atarak Bursa'nın yolunu tuttu. Aynı sezonda tekrar kulüp değiştirip, Doğuş Üniversitesi'ne geçti.
Bir sezon sonra ise bu kez yolu Bolu'ya düştü. Bolu Belediyespor'da da kiralık olarak kısa süre oynayıp, bir sezon sonra yine kiralık Beşiktaş formasını sırtına geçirdi.
Beşiktaş'ta sezonu tamamlayan Hilal, ardından Ankara ekibi Zerenspor'a transfer oldu.
Zerenspor'dan da İlbank'a gitti. Hilal oradan da Aydın Büyükşehir Belediyespor'da geçen sezonu bitirdi.
Ve şimdi bir kez daha imza attı. Bu 10. oldu. 24 yaşındaki oyuncu tekrar Zerenspor'a döndü.
Zerenspor, transferi şöyle açıkladı: "Hilal Kocakara’nın inatçı mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor! Evine, yeniden hoş geldin Hilal!"